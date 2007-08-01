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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1807180818091810

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 00:19

vhata
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева :)


а в сраці зуби ніхто ще не рахував ?!?? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 01:56

investorkiev От не сказала б, що зараз ціни нижчі 12-13 року. В 12 році взяла 27 м цегляну "гостінку" на Шолом-Алейхема за 31 тис. $, без ремонта - зараз в цьому будинку 38 тис за 25 м, але з ремонтом, тобто те саме.
В 13 році брався Комфорт Таун 39 м по 1600 $/кв.м. (розстрочка 4 роки) - ціни на об'єкти КАН ви й самі бачите. Так що, вважаю ціни досягли рівня 12-13 рр., ну майже..
Але, якщо б мала крепші нерви й не такі сімейні обставини, то не купувала б тоді, а чекала б 1-2 роки, бо в повітрі був чіткий дух "прийдешнього триндеця" (як, власне, і зараз). І кризу 2008 року я памятаю добре - що почім купувалось у 2007, і почім продавалось в 2008. Але то моє IMHO.
borshchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:vhata
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева :)


а в сраці зуби ніхто ще не рахував ?!?? :mrgreen:


Не панікуй. Будуть ще часи коли будеш продавана по морді пачкою бити.
Всім процвітання!
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