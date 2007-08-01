Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev От не сказала б, що зараз ціни нижчі 12-13 року. В 12 році взяла 27 м цегляну "гостінку" на Шолом-Алейхема за 31 тис. $, без ремонта - зараз в цьому будинку 38 тис за 25 м, але з ремонтом, тобто те саме. В 13 році брався Комфорт Таун 39 м по 1600 $/кв.м. (розстрочка 4 роки) - ціни на об'єкти КАН ви й самі бачите. Так що, вважаю ціни досягли рівня 12-13 рр., ну майже.. Але, якщо б мала крепші нерви й не такі сімейні обставини, то не купувала б тоді, а чекала б 1-2 роки, бо в повітрі був чіткий дух "прийдешнього триндеця" (як, власне, і зараз). І кризу 2008 року я памятаю добре - що почім купувалось у 2007, і почім продавалось в 2008. Але то моє IMHO.
#Слухи Наш источник сообщает, что идеей Зеленского с новым городом у Черного моря, который хотят сделать украинским "Лас-Вегасом или Анталией" https://t.me/legitimniy/1895 заинтересовались сейчас три группы инвесторов. Арабские страны, Китай и Россия. Если русские инвесторы будут инвестировать через офшорные компании "прокладки", то китайцы и арабы напрямую. Американцам и европейцам это не особо интересно, хотя они могут выступить как раз посредниками для российских инвесторов. Ещё один нюанс состоит в том, что все как раз ждут рынка земли, чтобы можно было выкупать землю под себя. Представляете, сколько будет стоить 1 сотка земли в этом будущем городе, где будет много чего разрешено (игровая зона, употребление легких наркотиков, публичные дома и т.д.)??? Ещё ходят слухи, что может выйти так, что, к примеру, владельцем этой земли окажется инвестиционная компания, связанная с кем-то из правительства! Кто-то может стать сразу мультимиллионером на ровном месте. Сейчас многие пытаются хотя бы приблизительно узнать географические ориентиры, где планируют возвести этот город, чтобы успеть получить эту землю.
borshchik написав:investorkiev От не сказала б, що зараз ціни нижчі 12-13 року. В 12 році взяла 27 м цегляну "гостінку" на Шолом-Алейхема за 31 тис. $, без ремонта - зараз в цьому будинку 38 тис за 25 м, але з ремонтом, тобто те саме. В 13 році брався Комфорт Таун 39 м по 1600 $/кв.м. (розстрочка 4 роки) - ціни на об'єкти КАН ви й самі бачите. Так що, вважаю ціни досягли рівня 12-13 рр., ну майже.. Але, якщо б мала крепші нерви й не такі сімейні обставини, то не купувала б тоді, а чекала б 1-2 роки, бо в повітрі був чіткий дух "прийдешнього триндеця" (як, власне, і зараз). І кризу 2008 року я памятаю добре - що почім купувалось у 2007, і почім продавалось в 2008. Але то моє IMHO.
Не знаю насчет комфорт-тауна (это явный пузырь), но за гостинки вы пишете полную ерунду. Не знаю, как вам удалось взять за 31 в 12-м (реально было тыщ на 10 больше, есть архив Авизо), да и сейчас вы увидели одно нереальное объявление и по нем судите, вот бОльшую за 26 никто не берет: https://fn.ua/view.php?ad_id=13038676 На соседних улицах аналогичные цены.
Цены в ЖК «Видпочинок» стартуют от $1300 за кв.м. В домах первой очереди они несколько выше, так их строительство завершится летом этого года. Сейчас однокомнатные квартиры здесь стоят $1460 — $1536 за кв.м. Но такая цена при 100% оплате. Если же воспользоваться рассрочкой до окончания строительства (3 кв. 2014 г), то цена за 1 кв. м увеличивается примерно на $68 – $80. Это связано с тем, что после оплаты первого взноса (минимальный – 10%), на оставшуюся сумму начисляется 14% годовых. Мне посчитали, что 1-комнатная квартира 37, 56 кв.м при 100% оплате будет стоить $57 000, а с учетом рассрочки – $60 000. Жилье сдается без отделки, но в отличие от других новостроек, где тоже продают голые стены, здесь решили установить унитазы. Так что каждой квартире – по унитазу!
Ви б зараз брали по 1500$ будинок в дупі Святошина поряд з бетонним заводом та військовою базою?
vhata написав:Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата. В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.
vhata написав:Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата. В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.
Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
А по поводу цены - мы даже сейчас, с дорожаем, вышли примерно на 70% от цен при ВФЯ.
6 лет - и мы по ценам даже не вернулись в 2013 год. Украина идет по спирали вниз - перед кризисом не успевает даже оправиться от прошлого кризиса, не говоря уже о развитии.
Поэтому очень важным моментом является не только момент покупки - но и вовремя продать.
Парад планет, мега-дорожай наших лилипутских цен намечен на 2020 год. Думай.те!