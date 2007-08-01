RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1807180818091810

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 00:19

vhata
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева :)


а в сраці зуби ніхто ще не рахував ?!?? :mrgreen:
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 01:56

investorkiev От не сказала б, що зараз ціни нижчі 12-13 року. В 12 році взяла 27 м цегляну "гостінку" на Шолом-Алейхема за 31 тис. $, без ремонта - зараз в цьому будинку 38 тис за 25 м, але з ремонтом, тобто те саме.
В 13 році брався Комфорт Таун 39 м по 1600 $/кв.м. (розстрочка 4 роки) - ціни на об'єкти КАН ви й самі бачите. Так що, вважаю ціни досягли рівня 12-13 рр., ну майже..
Але, якщо б мала крепші нерви й не такі сімейні обставини, то не купувала б тоді, а чекала б 1-2 роки, бо в повітрі був чіткий дух "прийдешнього триндеця" (як, власне, і зараз). І кризу 2008 року я памятаю добре - що почім купувалось у 2007, і почім продавалось в 2008. Але то моє IMHO.
borshchik
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:vhata
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева :)


а в сраці зуби ніхто ще не рахував ?!?? :mrgreen:


Не панікуй. Будуть ще часи коли будеш продавана по морді пачкою бити.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14725
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:26

#Слухи
Наш источник сообщает, что идеей Зеленского с новым городом у Черного моря, который хотят сделать украинским "Лас-Вегасом или Анталией" https://t.me/legitimniy/1895 заинтересовались сейчас три группы инвесторов.
Арабские страны, Китай и Россия.
Если русские инвесторы будут инвестировать через офшорные компании "прокладки", то китайцы и арабы напрямую.
Американцам и европейцам это не особо интересно, хотя они могут выступить как раз посредниками для российских инвесторов.
Ещё один нюанс состоит в том, что все как раз ждут рынка земли, чтобы можно было выкупать землю под себя.
Представляете, сколько будет стоить 1 сотка земли в этом будущем городе, где будет много чего разрешено (игровая зона, употребление легких наркотиков, публичные дома и т.д.)??? Ещё ходят слухи, что может выйти так, что, к примеру, владельцем этой земли окажется инвестиционная компания, связанная с кем-то из правительства!
Кто-то может стать сразу мультимиллионером на ровном месте.
Сейчас многие пытаются хотя бы приблизительно узнать географические ориентиры, где планируют возвести этот город, чтобы успеть получить эту землю.

https://t.me/legitimniy/1977

Всё денюжки пойдут в новый город?
Хотя Князев что-то в эту идею не верит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9356
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6264 раз.
Подякували: 2512 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:39

  borshchik написав:investorkiev От не сказала б, що зараз ціни нижчі 12-13 року. В 12 році взяла 27 м цегляну "гостінку" на Шолом-Алейхема за 31 тис. $, без ремонта - зараз в цьому будинку 38 тис за 25 м, але з ремонтом, тобто те саме.
В 13 році брався Комфорт Таун 39 м по 1600 $/кв.м. (розстрочка 4 роки) - ціни на об'єкти КАН ви й самі бачите. Так що, вважаю ціни досягли рівня 12-13 рр., ну майже..
Але, якщо б мала крепші нерви й не такі сімейні обставини, то не купувала б тоді, а чекала б 1-2 роки, бо в повітрі був чіткий дух "прийдешнього триндеця" (як, власне, і зараз). І кризу 2008 року я памятаю добре - що почім купувалось у 2007, і почім продавалось в 2008. Але то моє IMHO.

Не знаю насчет комфорт-тауна (это явный пузырь), но за гостинки вы пишете полную ерунду. Не знаю, как вам удалось взять за 31 в 12-м (реально было тыщ на 10 больше, есть архив Авизо), да и сейчас вы увидели одно нереальное объявление и по нем судите, вот бОльшую за 26 никто не берет:
https://fn.ua/view.php?ad_id=13038676
На соседних улицах аналогичные цены.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20848
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  borshchik написав:В 13 році брався Комфорт Таун 39 м по 1600 $/кв.м. (розстрочка 4 роки) - ціни на об'єкти КАН ви й самі бачите. Так що, вважаю ціни досягли рівня 12-13 рр., ну майже..

Ну як сказати...
https://gdevkievezhithorosho.com/2013/0 ... %BE%D0%BA/
Цены в ЖК «Видпочинок» стартуют от $1300 за кв.м. В домах первой очереди они несколько выше, так их строительство завершится летом этого года. Сейчас однокомнатные квартиры здесь стоят $1460 — $1536 за кв.м. Но такая цена при 100% оплате. Если же воспользоваться рассрочкой до окончания строительства (3 кв. 2014 г), то цена за 1 кв. м увеличивается примерно на $68 – $80. Это связано с тем, что после оплаты первого взноса (минимальный – 10%), на оставшуюся сумму начисляется 14% годовых. Мне посчитали, что 1-комнатная квартира 37, 56 кв.м при 100% оплате будет стоить $57 000, а с учетом рассрочки – $60 000. Жилье сдается без отделки, но в отличие от других новостроек, где тоже продают голые стены, здесь решили установить унитазы. Так что каждой квартире – по унитазу!

Ви б зараз брали по 1500$ будинок в дупі Святошина поряд з бетонним заводом та військовою базою?
Santehnik
 
Повідомлень: 62
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:05

  vhata написав:Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата.
В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.

очень приблизительно 70 млрд долларов
UA
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 19.07.08
Подякував: 511 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:08

  investorkiev написав:
  vhata написав:Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата.
В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.


Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.

А по поводу цены - мы даже сейчас, с дорожаем, вышли примерно на 70% от цен при ВФЯ.

6 лет - и мы по ценам даже не вернулись в 2013 год.
Украина идет по спирали вниз - перед кризисом не успевает даже оправиться от прошлого кризиса, не говоря уже о развитии.

Поэтому очень важным моментом является не только момент покупки - но и вовремя продать.


Парад планет, мега-дорожай наших лилипутских цен намечен на 2020 год.
Думай.те!

По ППС достаточно ровно идем. И пох война.
https://www.google.com.ua/publicdata/ex ... &ind=false
UA
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 19.07.08
Подякував: 511 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1807180818091810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1636, 1637, 1638
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16372 2583946
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 08:38
Vadim V
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7691
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183486
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76616)
24.09.2019 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.