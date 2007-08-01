#СлухиНаш источник сообщает, что идеей Зеленского с новым городом у Черного моря, который хотят сделать украинским "Лас-Вегасом или Анталией"заинтересовались сейчас три группы инвесторов.Арабские страны, Китай и Россия.Если русские инвесторы будут инвестировать через офшорные компании "прокладки", то китайцы и арабы напрямую.Американцам и европейцам это не особо интересно, хотя они могут выступить как раз посредниками для российских инвесторов.Ещё один нюанс состоит в том, что все как раз ждут рынка земли, чтобы можно было выкупать землю под себя.Представляете, сколько будет стоить 1 сотка земли в этом будущем городе, где будет много чего разрешено (игровая зона, употребление легких наркотиков, публичные дома и т.д.)??? Ещё ходят слухи, что может выйти так, что, к примеру, владельцем этой земли окажется инвестиционная компания, связанная с кем-то из правительства!Кто-то может стать сразу мультимиллионером на ровном месте.Сейчас многие пытаются хотя бы приблизительно узнать географические ориентиры, где планируют возвести этот город, чтобы успеть получить эту землю.