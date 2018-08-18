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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1808180918101811

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2.
Так что да - туЗеМарс
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:42

  striped написав:все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2.
Так что да - туЗеМарс

Госслужащие не идиоты. Их так давно пугают всякими декларациями, что все дыры прикрыли. Жена и теща "бизнесмены" на ЕН. Даже идиоты, которые не задумывались, могут отбрехаться как Лещенко - занял, сожительница диджейка, застройщик сделал 50% скидки.
Даже, если кто-то что-то засветил лишнее, оно уже засвечено. Никакая срочная продажа вопросы не снимет.

По поводу налогообложения, почитайте как в Европе.
https://delo.ua/business/kakoj-nalog-na ... za-221451/
У нас наверняка будет мягче, учитывая местный полуфеодальный менталитет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2.
Так что да - туЗеМарс
Куда?



Всім процвітання!
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:27

  Первый написав:
striped написав:все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2.
Так что да - туЗеМарс
Куда?



Всім процвітання!

В жилищный фонд Департамента Гражданской Конфискации при Ген Прокуратуре Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

INTERGAL CITY
выстаиваемся в очередь
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
где будут вешать кондишины как думаете?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1к квартиры по 28 метров
цены от 1900 долл за метр
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили стеклить балконы на свое усмотрение?
жесть

и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда ледишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
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