Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2. Так что да - туЗеМарс
striped написав:все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2. Так что да - туЗеМарс
Госслужащие не идиоты. Их так давно пугают всякими декларациями, что все дыры прикрыли. Жена и теща "бизнесмены" на ЕН. Даже идиоты, которые не задумывались, могут отбрехаться как Лещенко - занял, сожительница диджейка, застройщик сделал 50% скидки. Даже, если кто-то что-то засветил лишнее, оно уже засвечено. Никакая срочная продажа вопросы не снимет.
striped написав:все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2. Так что да - туЗеМарс
striped написав:все уже посмотрели свежего Бигуса? Те, у кого есть легкие Деньги - покупают квартиры просто так, для диверсификации, потому что сами живут и родственникам строят дома. А теперь подумайте - куда пойдут все эти объекты "инвестиций", когда запахнет хотя бы проверкой деклараций госслужащих? И это я не говорю про прогрессивное налогообложение недвижки свыше каких-то условных 100м2. Так что да - туЗеМарс
Куда?
Всім процвітання!
В жилищный фонд Департамента Гражданской Конфискации при Ген Прокуратуре Украины.
проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили стеклить балконы на свое усмотрение? жесть
и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда ледишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус