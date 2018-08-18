Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сравните цены на жилье в соседних странах или на Западе, и Вы поймете, что цены на жилье в Киеве еще божеские. Среднестатистический житель украинской столицы накопит на жилье быстрее, чем житель Нью-Йорка, Токио, Парижа, Вены или Москвы. Тем более экономика восстанавливается, а значит цены на недвижимость пойдут вгору Тем более сейчас запускают рынок земли
Карем написав:проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили остеклить балконы на свое усмотрение? жесть
и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда лежишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
Очень жаль мне Ричмонд. Красивый был дом. Очень мне нравился.
zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне, очень плохая, некоторые показатели опустились до уровня 2009 года.
Понизят учетною ставку до минус 10%? ПС Конец эпохи денег.
Индекс деловой активности в секторе производства Германии упал до 41,4 пункта ( уровень 2009 года ) основной экспорт Германии идет в Китай....В Китае накоплены огромные дисбалансы, а китайской статистике никто не верит.