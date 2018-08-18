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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1810181118121813>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:56

  TylerTruman_ написав:ви що в 5* готелях не зупинялися? чи в апартаментах цивілізованих країн? чи в кіно не бачили? ... кондиціонування через загальнообмінну вентиляцію виконується в таких випадках :roll:


Ага, если застройщики экономят даже на межквартирных стенах будут они вам делать общедомовую вентиляцию, угу, ждите :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
hxbbgaf написав:Уже и вторичка не разделяет ваши настроения, там застой.
Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции.

Так уже ш затарились в начале года! Ждем пока созреет :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:58

  TylerTruman_ написав:
  Карем написав:Зображення
где будут вешать кондишины как думаете?

ви що в 5* готелях не зупинялися? чи в апартаментах цивілізованих країн? чи в кіно не бачили? ... охолодження через загальнообмінну вентиляцію виконується в таких випадках :roll:


ага, но в бюджете Интергала это никак не заложено)))
мы им в ОП кино покажите
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:32

Правильный ответ - никогда=)

Сравните цены на жилье в соседних странах или на Западе, и Вы поймете, что цены на жилье в Киеве еще божеские. Среднестатистический житель украинской столицы накопит на жилье быстрее, чем житель Нью-Йорка, Токио, Парижа, Вены или Москвы. Тем более экономика восстанавливается, а значит цены на недвижимость пойдут вгору 8) Тем более сейчас запускают рынок земли
Champ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:34

  Карем написав:проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили остеклить балконы на свое усмотрение?
жесть

и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда лежишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.

Очень жаль мне Ричмонд. Красивый был дом. Очень мне нравился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:53

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
hxbbgaf написав:Уже и вторичка не разделяет ваши настроения, там застой.
Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Вспомни про скорое открытие рынка земли, и поймешь что нужно брать

позвонил сестре, отдолжит 100 000
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:58

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне, очень плохая, некоторые показатели опустились до уровня 2009 года.

Понизят учетною ставку до минус 10%? :mrgreen:
ПС Конец эпохи денег.


Индекс деловой активности в секторе производства Германии упал до 41,4 пункта ( уровень 2009 года ) основной экспорт Германии идет в Китай....В Китае накоплены огромные дисбалансы, а китайской статистике никто не верит.


основной экспорт Германии идет в Европу. То около 70%.
https://oec.world/ru/profile/country/deu/#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

По странам -
В США 8,4%
Франция - 7,8%
Китай - 7,1%
Великобритания - 6,8%
....
Россия 2%
...
Украина 0,41%

Просто фактчекинг... :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:00

  Карем написав:1к квартиры по 28 метров
цены от 1900 долл за метр

На рендерах здание просматривается сквозь окна насквозь. А вы про однушки по 28 метров... Уже можно сказать, что в реальности яйца будут, но не всем они понравятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:12

Kripo
Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:30

  Оранжевый-хит сезона написав:позвонил сестре, отдолжит 100 000

если оТдолжил, есть риск что не вернешь :mrgreen:
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
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