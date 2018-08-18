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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1810181118121813

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:59

  airmax78 написав: не всем они понравятся.

А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны? :D
Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе.
Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит.
Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы.
Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.

Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!

п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:23

  somilitark написав:
  airmax78 написав: не всем они понравятся.

А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны? :D
Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе.
Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит.
Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы.
Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.

Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!

п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((

Я в ежедневном шоке пребываю от взгляда на окна обменок. Шок и трепет - я беднею на глазах, каклета в реальных деньгах (временно реальными деньгами мы будем называть гривну) усыхает на глазах. Я не понимаю что делать. Мечусь из стороны в сторону. Бросаюсь из крайности в крайность. Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в смысле макс, ты ж в баксах, чего паришься?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:30

  Карем написав:в смысле макс, ты ж в баксах, чего паришься?

Так ведь в этом и проблема. Я бы предпочел с начала года в гривневых ОВГЗ сидеть чем в этих бесполезных девальвирующих бумажках.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:32

  airmax78 написав: Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.

Ну так вы с трибекой тут раздали 100500 советов,не можете себе помочь?
Думаете тролинг всего доброго и разумного может позитивно отобразится на карме?
Ответочка прилетает регулярно,но вы как маленький играете дальше в крутого циничного мена.
Посоветую вам развивать навыки по новым МБА,окружная,бизнес класс нашару,новые впечатления и денюжки в валюте,там услуги,ничего не потеряете,одни прибыли :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:44

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.

Ну так вы с трибекой тут раздали 100500 советов,не можете себе помочь?
Думаете тролинг всего доброго и разумного может позитивно отобразится на карме?
Ответочка прилетает регулярно,но вы как маленький играете дальше в крутого циничного мена.
Посоветую вам развивать навыки по новым МБА,окружная,бизнес класс нашару,новые впечатления и денюжки в валюте,там услуги,ничего не потеряете,одни прибыли :idea:

Да уж. Я и не задумывался...
А что, на Окружную и женщины за развлечениями приезжают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:47

  airmax78 написав:
  Карем написав:в смысле макс, ты ж в баксах, чего паришься?

Так ведь в этом и проблема. Я бы предпочел с начала года в гривневых ОВГЗ сидеть чем в этих бесполезных девальвирующих бумажках.

купи долл овгз и забудь
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49

  airmax78 написав:А что, на Окружную и женщины за развлечениями приезжают?

На окружной вас учили,а потом вы опять проявили себя как молодец с МБА,перешли на новый уровень,там люди десятилетиями стоят и их никто не какает в бизнес классе уже через месяц начала активных занятий ремеслом,это уровень мастера Макс,продолжайте,не останавливайтесь,это реально круто,потом будете семинары проводить,я в вас верю,за что вы не беретёсь,всё доводите до эффективного конца и прибыльности,это надо так уметь,снимаю шляпу!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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