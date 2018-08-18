Додано: Вів 24 вер, 2019 13:59

airmax78 написав: не всем они понравятся. не всем они понравятся.

А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны?Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе.Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит.Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы.Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((