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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:59
airmax78 написав:
не всем они понравятся.
А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны?
Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе.
Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит.
Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы.
Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.
Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!
п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:23
somilitark написав: airmax78 написав:
не всем они понравятся.
А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны?
Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе.
Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит.
Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы.
Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.
Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!
п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((
Я в ежедневном шоке пребываю от взгляда на окна обменок. Шок и трепет - я беднею на глазах, каклета в реальных деньгах (временно реальными деньгами мы будем называть гривну) усыхает на глазах. Я не понимаю что делать. Мечусь из стороны в сторону. Бросаюсь из крайности в крайность. Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.
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airmax78
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:29
в смысле макс, ты ж в баксах, чего паришься?
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Карем
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:30
Карем написав:
в смысле макс, ты ж в баксах, чего паришься?
Так ведь в этом и проблема. Я бы предпочел с начала года в гривневых ОВГЗ сидеть чем в этих бесполезных девальвирующих бумажках.
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airmax78
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:32
airmax78 написав:
Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.
Ну так вы с трибекой тут раздали 100500 советов,не можете себе помочь?
Думаете тролинг всего доброго и разумного может позитивно отобразится на карме?
Ответочка прилетает регулярно,но вы как маленький играете дальше в крутого циничного мена.
Посоветую вам развивать навыки по новым МБА,окружная,бизнес класс нашару,новые впечатления и денюжки в валюте,там услуги,ничего не потеряете,одни прибыли
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:44
somilitark написав: airmax78 написав:
Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.
Ну так вы с трибекой тут раздали 100500 советов,не можете себе помочь?
Думаете тролинг всего доброго и разумного может позитивно отобразится на карме?
Ответочка прилетает регулярно,но вы как маленький играете дальше в крутого циничного мена.
Посоветую вам развивать навыки по новым МБА,окружная,бизнес класс нашару,новые впечатления и денюжки в валюте,там услуги,ничего не потеряете,одни прибыли
Да уж. Я и не задумывался...
А что, на Окружную и женщины за развлечениями приезжают?
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airmax78
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:47
airmax78 написав: Карем написав:
в смысле макс, ты ж в баксах, чего паришься?
Так ведь в этом и проблема. Я бы предпочел с начала года в гривневых ОВГЗ сидеть чем в этих бесполезных девальвирующих бумажках.
купи долл овгз и забудь
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
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Карем
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