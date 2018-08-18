Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны? Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе. Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит. Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы. Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.
Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!
п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны? Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе. Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит. Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы. Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.
Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!
п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((
Я в ежедневном шоке пребываю от взгляда на окна обменок. Шок и трепет - я беднею на глазах, каклета в реальных деньгах (временно реальными деньгами мы будем называть гривну) усыхает на глазах. Я не понимаю что делать. Мечусь из стороны в сторону. Бросаюсь из крайности в крайность. Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.
А вам нравиццо курс,или вы продали прелесть за гривны? Полтоск красава,чувствую пахнет новойсоточкой в воздухе. Аренда в долларах дорожай, катлетка в у.е. Опять профит. Если захочется глянуть на новострой,то с курса 27,уже минимум 10% потерь,а цены в гривнах тоже РАСТУТ.Опять одни плюсы. Скоро начнут и вторичку котировать в гривне,ведь как ни крути,а глянуть на цены недвиги за последние 20 лет,то по сути она в гривнах ,падает гривна к доллару,цены в долларах падают,когда курс был ниже 5 и долго 8,то долларовые цены били рекорды,выходит цена на недвигу в гривнах,плюс инфляция,цена в долларах это производная от курса гривны.
Вот это чуйка у человека,продаёт и покупает на пиках,это какой-то звериный МБА,так обычным людям не жить!!!
п.с. зачётный кейс,сначала окружная,потом бизнес класс нашару в тёплые края,какие-то новые МБА получает человек,но мне почему-то не хочется таких лёгких денег,наверное я глупый и многого не понимаю(((
Я в ежедневном шоке пребываю от взгляда на окна обменок. Шок и трепет - я беднею на глазах, каклета в реальных деньгах (временно реальными деньгами мы будем называть гривну) усыхает на глазах. Я не понимаю что делать. Мечусь из стороны в сторону. Бросаюсь из крайности в крайность. Что делать, Сомилитарк? На МБА нас такому не учили.
я тоже с*** в шоке, но я привык... каждый раз когда покупаю квартиру курс падает
Карем написав:и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда лежишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
В всех современных новостройках шумоизоляция на низком уровне. Народ учится жить в новой реальности - смотрят кино в наушниках, ходят на носочках в мягких тапочках, учатся бесшумно опорожняться)) Иначе пиzдец.