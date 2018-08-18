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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:30
Оранжевый-хит сезона написав:
позвонил сестре, отдолжит 100 000
Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже?
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UA
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:55
UA написав: Карем написав:
и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне
что когда лежишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
В всех современных новостройках шумоизоляция на низком уровне.
Народ учится жить в новой реальности - смотрят кино в наушниках, ходят на носочках в мягких тапочках, учатся бесшумно опорожняться)) Иначе пиzдец.
Так последний этаж будет процентов на 20 дороже.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:00
hxbbgaf написав: UA написав: Карем написав:
и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне
что когда лежишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
В всех современных новостройках шумоизоляция на низком уровне.
Народ учится жить в новой реальности - смотрят кино в наушниках, ходят на носочках в мягких тапочках, учатся бесшумно опорожняться)) Иначе пиzдец.
Так последний этаж будет процентов на 20 дороже.
Щас))
Современный новострой проектируется без техэтажа.
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UA
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:17
Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?
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Natt
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21
Вести с полей.
Слежу за Victory V (весной продал там квартиру, дом уже сдали).
Решил откупить побольше и повыше.
Не тут то было - чуть более чем за неделю 3 варианта ушло. Я из другого города - не такой рассторопный. Цены 1400+м2 (однухи 50-58м2).
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5396669
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
позвонил сестре, отдолжит 100 000
Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже?
Если это серьезно то они совсем уже белины объелись.
40 куе за ипеня Ширмы с орущими жабами под окнами ?
Тогда уж лучше в котлован ЖК Голосеевский за те-же деньги.
Когда построят -будет бимба...
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es77
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:22
Natt написав:
Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?
Думаю никаких.
Ничем не хуже полнотелого кирпича и лучше газобетона.
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es77
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:26
5396669 написав:
Не тут то было - чуть более чем за неделю 3 варианта ушло.
Форточка возможностей с грохотом захлопнулась.
Опизданты все в слезах и соплях, горесно всхлипывают смотря взад упущенным возможностям.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:34
Как думаете, увидим аренду 1к на пох по 500 долл?
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Карем
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