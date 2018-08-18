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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1811181218131814

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:30

  Оранжевый-хит сезона написав:позвонил сестре, отдолжит 100 000

Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:55

  UA написав:
  Карем написав:и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда лежишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.

В всех современных новостройках шумоизоляция на низком уровне.
Народ учится жить в новой реальности - смотрят кино в наушниках, ходят на носочках в мягких тапочках, учатся бесшумно опорожняться)) Иначе пиzдец.

Так последний этаж будет процентов на 20 дороже.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:00

  hxbbgaf написав:
  UA написав:
  Карем написав:и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда лежишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.

В всех современных новостройках шумоизоляция на низком уровне.
Народ учится жить в новой реальности - смотрят кино в наушниках, ходят на носочках в мягких тапочках, учатся бесшумно опорожняться)) Иначе пиzдец.

Так последний этаж будет процентов на 20 дороже.

Щас))
Современный новострой проектируется без техэтажа.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:17

Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.
Слежу за Victory V (весной продал там квартиру, дом уже сдали).
Решил откупить побольше и повыше.
Не тут то было - чуть более чем за неделю 3 варианта ушло. Я из другого города - не такой рассторопный. Цены 1400+м2 (однухи 50-58м2).

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5396669
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:позвонил сестре, отдолжит 100 000

Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже?

Если это серьезно то они совсем уже белины объелись.
40 куе за ипеня Ширмы с орущими жабами под окнами ?

Тогда уж лучше в котлован ЖК Голосеевский за те-же деньги.
Когда построят -будет бимба...
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:22

  Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?

Думаю никаких.
Ничем не хуже полнотелого кирпича и лучше газобетона.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:26

  5396669 написав:Не тут то было - чуть более чем за неделю 3 варианта ушло.


Форточка возможностей с грохотом захлопнулась.

Опизданты все в слезах и соплях, горесно всхлипывают смотря взад упущенным возможностям.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:34

Как думаете, увидим аренду 1к на пох по 500 долл?
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Карем
 
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