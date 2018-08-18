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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:09
es77 написав: UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
позвонил сестре, отдолжит 100 000
Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже?
Если это серьезно то они совсем уже белины объелись.
40 куе за ипеня Ширмы с орущими жабами под окнами ?
Тогда уж лучше в котлован ЖК Голосеевский за те-же деньги.
Когда построят -будет бимба...
ЖК Голосеевкий это УКО или Укрбуд?
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Додано: Вів 24 вер, 2019 18:15
Natt написав:
Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?
При производстве работ по мокрым фасадам могут трещать при просверливании отверстий для зонтиков. Но это возможно и при некачественном полнотелом кирпиче.
Нагрузка от керамоблоков сильно не уменьшается, т.к. это не газоблоки,
просто быстрее скорость кладки возрастает из-за больших размеров и получше теплоизоляция.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 18:17
UA написав:
В всех современных новостройках шумоизоляция на низком уровне.
Народ учится жить в новой реальности - смотрят кино в наушниках, ходят на носочках в мягких тапочках, учатся бесшумно опорожняться)) Иначе пиzдец.
Это в квартирах эконом-класса туалеты сдаются без стяжки и гемафона чтобы жилец сам делал гидро- и звуко-изоляцию.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 24 вер, 2019 18:36
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 24 вер, 2019 18:44
Оранжевый-хит сезона написав:
ЖК Голосеевкий это УКО или Укрбуд?
Интергал
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:22
Оранжевый-хит сезона написав:
Микитася задержали)
хулиганка...
ГБР во всей красе бггг...гора родила мышь
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:22
Карем написав:
проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили стеклить балконы на свое усмотрение?
жесть
и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда ледишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
В данном контексте интересно, как будет дальше расти стоимость жилого метра в данном ЖК скажем на протяжении 1-2 лет при текущих экономических условий.
Трибека, Макс , как думаете, +40% за 2 года будет рост с нынешних 2куе/м2 ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:25
es77 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
ЖК Голосеевкий это УКО или Укрбуд?
Интергал
что то я не пойму где они там строить будут
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:28
вот каким должен быть ЖК
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Карем
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:28
zzzzzz написав: Карем написав:
проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили стеклить балконы на свое усмотрение?
жесть
и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда ледишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.
В данном контексте интересно, как будет дальше расти стоимость жилого метра в данном ЖК скажем на протяжении 1-2 лет при текущих экономических условий.
Трибека, Макс , как думаете, +40% за 2 года будет рост с нынешних 2куе/м2 ?
Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному моему сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.
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