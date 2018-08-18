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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1812181318141815

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

es77 написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:позвонил сестре, отдолжит 100 000

Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже?

Если это серьезно то они совсем уже белины объелись.
40 куе за ипеня Ширмы с орущими жабами под окнами ?

Тогда уж лучше в котлован ЖК Голосеевский за те-же деньги.
Когда построят -будет бимба...
ЖК Голосеевкий это УКО или Укрбуд?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:15

  Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?


При производстве работ по мокрым фасадам могут трещать при просверливании отверстий для зонтиков. Но это возможно и при некачественном полнотелом кирпиче.
Нагрузка от керамоблоков сильно не уменьшается, т.к. это не газоблоки,
просто быстрее скорость кладки возрастает из-за больших размеров и получше теплоизоляция.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:17

  UA написав:В всех современных новостройках шумоизоляция на низком уровне.
Народ учится жить в новой реальности - смотрят кино в наушниках, ходят на носочках в мягких тапочках, учатся бесшумно опорожняться)) Иначе пиzдец.


Это в квартирах эконом-класса туалеты сдаются без стяжки и гемафона чтобы жилец сам делал гидро- и звуко-изоляцию.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:36

  Оранжевый-хит сезона написав:Микитася задержали)


Народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий по факту нападения на председателя Любецкого поселкового совета Черниговской области в июле этого года.

Уня, мент ты наш. Не бухай
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:44

  Оранжевый-хит сезона написав: ЖК Голосеевкий это УКО или Укрбуд?

Интергал
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  Оранжевый-хит сезона написав:Микитася задержали)

хулиганка...
ГБР во всей красе бггг...гора родила мышь :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:22

  Карем написав:проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили стеклить балконы на свое усмотрение?
жесть

и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда ледишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.



В данном контексте интересно, как будет дальше расти стоимость жилого метра в данном ЖК скажем на протяжении 1-2 лет при текущих экономических условий.
Трибека, Макс , как думаете, +40% за 2 года будет рост с нынешних 2куе/м2 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:25

  es77 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: ЖК Голосеевкий это УКО или Укрбуд?

Интергал

что то я не пойму где они там строить будут
Оранжевый-хит сезона
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вот каким должен быть ЖК
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:28

  zzzzzz написав:
  Карем написав:проезжал мимо Ричмонда, там что разрешили стеклить балконы на свое усмотрение?
жесть

и вот еще одна жесть по поводу Ричмонда. Шумоизоляция там на таком низком уровне что когда ледишь в спальне то слышно как сосед опорожняется в туалете. Рассказал хозяин одной из квартир там( Он в шоке - это ничего не сказать.



В данном контексте интересно, как будет дальше расти стоимость жилого метра в данном ЖК скажем на протяжении 1-2 лет при текущих экономических условий.
Трибека, Макс , как думаете, +40% за 2 года будет рост с нынешних 2куе/м2 ?

Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному моему сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.
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