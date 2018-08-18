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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1814181518161817>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:30

  airmax78 написав:Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.


Как же так :mrgreen:
ФК уже торпедой вверх до 1,5 к ушел ? :wink:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:33

  Карем написав:вот каким должен быть ЖК

Сборище жирных котов! Придем к ним в свое время с гражданской конфискацией.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:34

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.


Как же так :mrgreen:
ФК уже торпедой вверх до 1,5 к ушел ? :wink:

Я про Ричмонд. Не дошел там ценник до 2К. И теперь, с этими массовыми "апгрейдами" фасада, боюсь что уже и не дойдет (если только весь рынок не выстрелит). Быстрее рынка этот объект расти уже не будет. ИМХО.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:36

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:позвонил сестре, отдолжит 100 000

Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже?

Это удел лошков?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:42

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.


Как же так :mrgreen:
ФК уже торпедой вверх до 1,5 к ушел ? :wink:

Я про Ричмонд. Не дошел там ценник до 2К. И теперь, с этими массовыми "апгрейдами" фасада, боюсь что уже и не дойдет (если только весь рынок не выстрелит). Быстрее рынка этот объект расти уже не будет. ИМХО.


Макс, вот только серьезно без юмора, ответь на вопрос. А какие объекты после сдачи росли ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А какие объекты после сдачи росли ?

из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:53

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:А какие объекты после сдачи росли ?

из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...

ЦП, Чикага, Нью-Йорк.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Голосеевский очень интересній
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:59

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:А какие объекты после сдачи росли ?

из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...

ЦП, Чикага, Нью-Йорк.


Какой был рост и за какой период по каждому ?
РТ -
ДХ -
Тетрис -
ЦП -
Чикага -
Нью-Йорк -
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:01

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...

ЦП, Чикага, Нью-Йорк.


Какой был рост и за какой период по каждому ?
РТ -
ДХ -
Тетрис -
ЦП -
Чикага -
Нью-Йорк -

От 50 до 100%
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