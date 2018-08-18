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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:30
airmax78 написав:
Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.
Как же так
ФК уже торпедой вверх до 1,5 к ушел ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:33
Карем написав:
вот каким должен быть ЖК
Сборище жирных котов! Придем к ним в свое время с гражданской конфискацией.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:34
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.
Как же так
ФК уже торпедой вверх до 1,5 к ушел ?
Я про Ричмонд. Не дошел там ценник до 2К. И теперь, с этими массовыми "апгрейдами" фасада, боюсь что уже и не дойдет (если только весь рынок не выстрелит). Быстрее рынка этот объект расти уже не будет. ИМХО.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:36
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
позвонил сестре, отдолжит 100 000
Медовый 40 куе за 38 метров на 2 этаже
?
Это удел лошков?
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:42
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
Торпедой вверх. Вслед за ФК.
P.S. Там, к огромному сожалению, ценник так и не дошел до 2К за метр.
Как же так
ФК уже торпедой вверх до 1,5 к ушел ?
Я про Ричмонд. Не дошел там ценник до 2К. И теперь, с этими массовыми "апгрейдами" фасада, боюсь что уже и не дойдет (если только весь рынок не выстрелит). Быстрее рынка этот объект расти уже не будет. ИМХО.
Макс, вот только серьезно без юмора, ответь на вопрос. А какие объекты после сдачи росли ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:49
zzzzzz написав:
А какие объекты после сдачи росли ?
из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:53
Прохожий написав: zzzzzz написав:
А какие объекты после сдачи росли ?
из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...
ЦП, Чикага, Нью-Йорк.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:55
ЖК Голосеевский очень интересній
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:59
airmax78 написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
А какие объекты после сдачи росли ?
из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...
ЦП, Чикага, Нью-Йорк.
Какой был рост и за какой период по каждому ?
РТ -
ДХ -
Тетрис -
ЦП -
Чикага -
Нью-Йорк -
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 вер, 2019 20:01
zzzzzz написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
из бизнеса росли РТ, ДХ, Тетрис...
ЦП, Чикага, Нью-Йорк.
Какой был рост и за какой период по каждому ?
РТ -
ДХ -
Тетрис -
ЦП -
Чикага -
Нью-Йорк -
От 50 до 100%
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