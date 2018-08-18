|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:02
airmax78
А за какой период, это тоже важно.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35341
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3434 раз.
- Подякували: 7461 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:11
zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.
За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31703
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 3679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:36
airmax78 написав: zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.
За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года
Представляю как кусают локти спекули которые влезли в Ричмонд. Казалось-бы расстояние 650 метров до Централ парка.
Как думаешь, в какой момент и по какой причине произошел разрыв по цене, или это было изначально прогнозируемо ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35341
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3434 раз.
- Подякували: 7461 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16373
|2584862
|
Вів 24 вер, 2019 10:22
Клаус
|
|8
|7707
|
|
|455
|183510
|
|