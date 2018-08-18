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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1814181518161817

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:02

airmax78
А за какой период, это тоже важно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 35341
З нами з: 03.10.11
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7
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:11

  zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.

За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года
airmax78
 
Повідомлень: 31705
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:36

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.

За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года

Представляю как кусают локти спекули которые влезли в Ричмонд. Казалось-бы расстояние 650 метров до Централ парка.

Как думаешь, в какой момент и по какой причине произошел разрыв по цене, или это было изначально прогнозируемо ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35341
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3435 раз.
Подякували: 7462 раз.
 
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7
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:59

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.

За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года

Представляю как кусают локти спекули которые влезли в Ричмонд. Казалось-бы расстояние 650 метров до Централ парка.

Как думаешь, в какой момент и по какой причине произошел разрыв по цене, или это было изначально прогнозируемо ?

Место у Ричмонда - идеальное, как для Сермили. ЦП, БФ, ТТ, ФК расположены очень сильно хуже. Поэтому если бы это был дом не Геоса, а КАНа или Таряна ценник бы в нем был выше чем в ЦП или БФ однозначно.
airmax78
 
Повідомлень: 31705
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3680 раз.
 
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  #<1 ... 1814181518161817
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