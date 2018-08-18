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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1815181618171818>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:02

airmax78
А за какой период, это тоже важно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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33
7
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:11

  zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.

За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:36

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.

За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года

Представляю как кусают локти спекули которые влезли в Ричмонд. Казалось-бы расстояние 650 метров до Централ парка.

Как думаешь, в какой момент и по какой причине произошел разрыв по цене, или это было изначально прогнозируемо ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 35344
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Подякували: 7462 раз.
 
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7
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:59

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.

За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года

Представляю как кусают локти спекули которые влезли в Ричмонд. Казалось-бы расстояние 650 метров до Централ парка.

Как думаешь, в какой момент и по какой причине произошел разрыв по цене, или это было изначально прогнозируемо ?

Место у Ричмонда - идеальное, как для Сермили. ЦП, БФ, ТТ, ФК расположены очень сильно хуже. Поэтому если бы это был дом не Геоса, а КАНа или Таряна ценник бы в нем был выше чем в ЦП или БФ однозначно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:39

Смотрю историю цен, у Тетрис Холла во второй очереди была цена 52 тыс. грн за квадрат в начале 2018 года... Эх.. Реальной крутейший комплекс в Киеве, по ходу флагман 2019 года.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:18

  Первый написав:
Santehnik написав:Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Соответственно от овер 1.6 млн грн и сдача через 3 года.


Всім процвітання!



Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.

При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:44

  Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.

При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.


А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?

Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:57

  investorkiev написав:
  Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.

При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.


А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?

Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?



ну так он же позиционируется как силиконовая долина для Киева :)
Alex6
 
Повідомлень: 626
З нами з: 19.12.14
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Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:05

  Alex6 написав:
  Первый написав:
Santehnik написав:Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Соответственно от овер 1.6 млн грн и сдача через 3 года.


Всім процвітання!



Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.

При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.

Что лучше: иметь простенькую квартиру в центре Варшавы или шикарную в центре Киева? Вопрос дискуссионный. Я бы даже сказал философский и мировоззренческий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:18

  investorkiev написав:
  Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.

При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.


А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?

Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?

Ну ты же как то приспособился, будучи безграмотным.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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