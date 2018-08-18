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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:02
airmax78
А за какой период, это тоже важно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 24 вер, 2019 20:11
zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.
За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года
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airmax78
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Додано: Вів 24 вер, 2019 20:36
airmax78 написав: zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.
За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года
Представляю как кусают локти спекули которые влезли в Ричмонд. Казалось-бы расстояние 650 метров до Централ парка.
Как думаешь, в какой момент и по какой причине произошел разрыв по цене, или это было изначально прогнозируемо ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:59
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:airmax78
А за какой период, это тоже важно.
За последние 2-3 года. Но самый ударный рост - последние 1.5 года
Представляю как кусают локти спекули которые влезли в Ричмонд. Казалось-бы расстояние 650 метров до Централ парка.
Как думаешь, в какой момент и по какой причине произошел разрыв по цене, или это было изначально прогнозируемо ?
Место у Ричмонда - идеальное, как для Сермили. ЦП, БФ, ТТ, ФК расположены очень сильно хуже. Поэтому если бы это был дом не Геоса, а КАНа или Таряна ценник бы в нем был выше чем в ЦП или БФ однозначно.
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airmax78
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:39
Смотрю историю цен, у Тетрис Холла во второй очереди была цена 52 тыс. грн за квадрат в начале 2018 года... Эх.. Реальной крутейший комплекс в Киеве, по ходу флагман 2019 года.
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iriverix
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Додано: Сер 25 вер, 2019 07:18
Первый написав:
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Соответственно от овер 1.6 млн грн и сдача через 3 года.
Всім процвітання!
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.
При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.
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Alex6
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Додано: Сер 25 вер, 2019 07:44
Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.
При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.
А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?
Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?
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investorkiev
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Додано: Сер 25 вер, 2019 07:57
investorkiev написав: Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.
При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.
А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?
Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?
ну так он же позиционируется как силиконовая долина для Киева
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Alex6
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:05
Alex6 написав: Первый написав:
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Соответственно от овер 1.6 млн грн и сдача через 3 года.
Всім процвітання!
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.
При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.
Что лучше: иметь простенькую квартиру в центре Варшавы или шикарную в центре Киева? Вопрос дискуссионный. Я бы даже сказал философский и мировоззренческий.
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airmax78
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:18
investorkiev написав: Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.
При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.
А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?
Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?
Ну ты же как то приспособился, будучи безграмотным.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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