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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:23
trololo написав: investorkiev написав: Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.
При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.
А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?
Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?
Ну ты же как то приспособился, будучи безграмотным.
100% попадание.
Ви зробили мій день
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:05
Набрёл на обзор Интергал Сити от "где в киеве".
первое же обсуждение
ВИКТОРИЯ
Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)
За Интергал 3 тысячи
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1
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:12
hume написав:
Набрёл на обзор Интергал Сити от "где в киеве".
первое же обсуждение
ВИКТОРИЯ
Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)
За Интергал 3 тысячи
3 тисячі гривень? Нормально. Нарешті конкуренція, депопуляція, скасування пайового внеску і робота за їжу стала підставою для встановлення ціни на рівні собівартості + мінімальний прибуток.
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