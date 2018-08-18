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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18161817181818191820>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  investorkiev написав:
  Alex6 написав:
Аналогичное в той же Варшаве будет стоить в два раза дороже, в Берлине в три.

При том что доход, расход и уровень жизни среднестатистического вайтишника там и там будет абсолютно одинаковым на сегодня.


А сантехника?
А банковского клерка?
А участкового терапевта?
А кассира в супермаркете?

Или у нас страна одних ИТшников? И быков (раньше тут обсуждали)?
Походу для других людей она не приспособлена?

Ну ты же как то приспособился, будучи безграмотным.
100% попадание.
Ви зробили мій день


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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Набрёл на обзор Интергал Сити от "где в киеве".

первое же обсуждение
ВИКТОРИЯ
Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)

За Интергал 3 тысячи :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Набрёл на обзор Интергал Сити от "где в киеве".

первое же обсуждение
ВИКТОРИЯ
Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)

За Интергал 3 тысячи :mrgreen: :mrgreen:
3 тисячі гривень? Нормально. Нарешті конкуренція, депопуляція, скасування пайового внеску, зубожіння і робота за їжу стала підставою для встановлення ціни на рівні собівартості + мінімальний прибуток.



Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос знатокам: какая компания делала озеленение крыши в Роял Тауэр?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:24

  hume написав:Набрёл на обзор Интергал Сити от "где в киеве".

первое же обсуждение
ВИКТОРИЯ
Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)

За Интергал 3 тысячи :mrgreen: :mrgreen:

Громкое захлопывание окна возможностей.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто-то знает, что это такое открылось на Арсенальной? Вчера там было не проехать от запаркованных автомобилей.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:34

  airmax78 написав:Кто-то знает, что это такое открылось на Арсенальной? Вчера там было не проехать от запаркованных автомобилей.
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https://www.the-village.com.ua/village/ ... -bakehouse
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:34

  airmax78 написав:Кто-то знает, что это такое открылось на Арсенальной? Вчера там было не проехать от запаркованных автомобилей.
Зображення

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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:47

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Кто-то знает, что это такое открылось на Арсенальной? Вчера там было не проехать от запаркованных автомобилей.


https://www.the-village.com.ua/village/ ... -bakehouse

Вот так вот... Золотая миля стартует с мега-фудкорта. Далі буде.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:54

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Кто-то знает, что это такое открылось на Арсенальной? Вчера там было не проехать от запаркованных автомобилей.


https://www.the-village.com.ua/village/ ... -bakehouse

Вот так вот... Золотая миля стартует с мега-фудкорта. Далі буде.

вот думаю, может сходить пообедать туда
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