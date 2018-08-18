Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
первое же обсуждение ВИКТОРИЯ Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)
hume написав:Набрёл на обзор Интергал Сити от "где в киеве".
первое же обсуждение ВИКТОРИЯ Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)
За Интергал 3 тысячи
3 тисячі гривень? Нормально. Нарешті конкуренція, депопуляція, скасування пайового внеску, зубожіння і робота за їжу стала підставою для встановлення ціни на рівні собівартості + мінімальний прибуток.
hume написав:Набрёл на обзор Интергал Сити от "где в киеве".
первое же обсуждение ВИКТОРИЯ Я звонила туда. Цена такая, потому что это не квартиры, а апартаменты. А это отсутствие возможности регистрации и совсем другие налоги. Квартиры будут намного дороже ( в отделе продаж предвидят около 3 тыс за квадрат, но точно не знают)