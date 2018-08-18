ПС
вторая интересная за все время планировка четырехи, и тоже компактная
Серж, вперед. Дадут рассрочку на н лет
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эир, так как вы на лукьновке вроде свой, то почему бы вам не купить в Юнит хоум. А что, все как вы любите, однородная застройка, хрущи далеко, все остеклит застройщик, блоки повесят куда надо. Дегтяревскую снесут всю нах, начали уже, новый парадиз на карте
ПС
вторая интересная за все время планировка четырехи, и тоже компактная
Серж, вперед. Дадут рассрочку на н лет
Востаннє редагувалось hume в Сер 25 вер, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:08
дали буде тц на углу кловского и московской - арсенал плаза или как там его
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Боюсь двуху за метр в Юните мы увидим раньше. Умеют черти продавать
Оскільки на старті продажів ціни та умови найбільш привабливі, вже на презентації з’явились перші охочі інвестувати у комплекс. Через ажіотаж, відділ продажів завершив роботу о першій ночі.
Источник: domik.ua
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:29
Нет денех уже. Все потратил.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:30
особливо цікаве розташування, сусідство тубдиспансеру, +це не бізнес ,
... найближчий до нього цікавий бізнес-клас ЖК Park Avenue VIP
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 25 вер, 2019 10:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нарушу 10- дневный обет молчания
Чем она интересна? Спальней в 12 квадратов с шириной 2,95? При ширине кровати 160 см, будет проход межу окном и кроватью 67,5 см. Нравится?
Или кухонным гарнитуром в аппендиксе шириной 2,69 метров? Ваша жена желает такую кухню, где по факту будет пространство 2,69-0,6-0,6=1,5 метра?
Очередной шедевр от "Трахиматики"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:37
а институт рака за углом? там такой движ!
Вышел в семейных трусах покурить на балкон, смотришь на вереницу "клиентов" института рака, вяло бредущих от метро прямо по дорожке вдоль твоего дома и думаешь две мысли:
1) курение вредно
2) наслаждаешься собственной крутизной.
Читали книгу "раковый корпус"? Рекомендую, хотя фиг кто ее из вас прочтет, если еще не читал, неучи!
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:39
Не понимаю смысла в этих рассрочках на пару лет. Это ж сока надо зарабатывать, чтоб за пару лет собрать такую сумму.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уверен что нужно покупать.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:44
Поповоду спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.
А кухня туда влетает 5,5 погонных метров буквой П, с внутренним пространством 1,5. Можно буквой Г, тошда пространства будет 2,1 м. Серж це шедевр. Кухня гостинная, где ваша жена на 5,5 метровой кухне со всевозможной техникой будет готовить каклетки, Приехавшая дедешка/бабушка будет читать комсомолку за круглым столом, а вы с прыгать с детворой на диване. И все вместе
Востаннє редагувалось hume в Сер 25 вер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|