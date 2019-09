Додано: Сер 25 вер, 2019 10:08

airmax78 написав: Вот так вот... Золотая миля стартует с мега-фудкорта. Далі буде. Вот так вот... Золотая миля стартует с мега-фудкорта. Далі буде.



дали буде тц на углу кловского и московской - арсенал плаза или как там его дали буде тц на углу кловского и московской - арсенал плаза или как там его

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.