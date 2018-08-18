Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Китае презентовали новый международный аэропорт Дасин, который называют крупнейшим в мире.
Уточняется, что проект обошелся в 63 млрд долларов, а построили аэропорт меньше, чем за 5 лет.
Здание аэровокзала, по форме похожее на мифическую птицу Феникс, расположено на юге Пекина. Новые воздушные ворота столицы Китая помогут разгрузить действующий пекинский международный аэропорт Capital, где ограниченная пропускная способность часто вызывает задержку рейсов.
В распоряжении нового аэропорта четыре взлетно-посадочные полосы. По прогнозам, до 2025 года пропускная способность Дасина должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.
Эир, так как вы на лукьновке вроде свой, то почему бы вам не купить в Юнит хоум. А что, все как вы любите, однородная застройка, хрущи далеко, все остеклит застройщик, блоки повесят куда надо. Дегтяревскую снесут всю нах, начали уже, новый парадиз на карте
hume написав:Эир, так как вы на лукьновке вроде свой, то почему бы вам не купить в Юнит хоум. А что, все как вы любите, однородная застройка, хрущи далеко, все остеклит застройщик, блоки повесят куда надо. Дегтяревскую снесут всю нах, начали уже, новый парадиз на карте
Нарушу 10- дневный обет молчания Чем она интересна? Спальней в 12 квадратов с шириной 2,95? При ширине кровати 160 см, будет проход межу окном и кроватью 67,5 см. Нравится? Или кухонным гарнитуром в аппендиксе шириной 2,69 метров? Ваша жена желает такую кухню, где по факту будет пространство 2,69-0,6-0,6=1,5 метра? Очередной шедевр от "Трахиматики"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Вышел в семейных трусах покурить на балкон, смотришь на вереницу "клиентов" института рака, вяло бредущих от метро прямо по дорожке вдоль твоего дома и думаешь две мысли: 1) курение вредно 2) наслаждаешься собственной крутизной.
Читали книгу "раковый корпус"? Рекомендую, хотя фиг кто ее из вас прочтет, если еще не читал, неучи!