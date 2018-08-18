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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1816181718181819

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:54

Сори за легкий оффтоп.

В Китае презентовали новый международный аэропорт Дасин, который называют крупнейшим в мире.

Уточняется, что проект обошелся в 63 млрд долларов, а построили аэропорт меньше, чем за 5 лет.

Здание аэровокзала, по форме похожее на мифическую птицу Феникс, расположено на юге Пекина. Новые воздушные ворота столицы Китая помогут разгрузить действующий пекинский международный аэропорт Capital, где ограниченная пропускная способность часто вызывает задержку рейсов.

В распоряжении нового аэропорта четыре взлетно-посадочные полосы. По прогнозам, до 2025 года пропускная способность Дасина должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.

Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эир, так как вы на лукьновке вроде свой, то почему бы вам не купить в Юнит хоум. А что, все как вы любите, однородная застройка, хрущи далеко, все остеклит застройщик, блоки повесят куда надо. Дегтяревскую снесут всю нах, начали уже, новый парадиз на карте

ПС
вторая интересная за все время планировка четырехи, и тоже компактная
https://cdn.nlk.agency/unit-master/stat ... ,8-3XL.pdf

Серж, вперед. Дадут рассрочку на н лет
Востаннє редагувалось hume в Сер 25 вер, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:08

  airmax78 написав:Вот так вот... Золотая миля стартует с мега-фудкорта. Далі буде.


дали буде тц на углу кловского и московской - арсенал плаза или как там его
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Боюсь двуху за метр в Юните мы увидим раньше. Умеют черти продавать

http://domik.ua/novosti/start-prodazhiv ... 58933.html
Оскільки на старті продажів ціни та умови найбільш привабливі, вже на презентації з’явились перші охочі інвестувати у комплекс. Через ажіотаж, відділ продажів завершив роботу о першій ночі.
Источник: domik.ua
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:29

  hume написав:Эир, так как вы на лукьновке вроде свой, то почему бы вам не купить в Юнит хоум. А что, все как вы любите, однородная застройка, хрущи далеко, все остеклит застройщик, блоки повесят куда надо. Дегтяревскую снесут всю нах, начали уже, новый парадиз на карте

ПС
вторая интересная за все время планировка четырехи, и тоже компактная
https://cdn.nlk.agency/unit-master/stat ... ,8-3XL.pdf

Серж, вперед. Дадут рассрочку на н лет

Нет денех уже. Все потратил.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:30

  Оранжевый-хит сезона написав:ЖК Голосеевский очень интересній

особливо цікаве розташування, сусідство тубдиспансеру, +це не бізнес :roll: ,
... найближчий до нього цікавий бізнес-клас :arrow: ЖК Park Avenue VIP 8)
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 25 вер, 2019 10:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:вторая интересная за все время планировка четырехи, и тоже компактная
https://cdn.nlk.agency/unit-master/stat ... ,8-3XL.pdf

Серж, вперед. Дадут рассрочку на н лет

Нарушу 10- дневный обет молчания
Чем она интересна? Спальней в 12 квадратов с шириной 2,95? При ширине кровати 160 см, будет проход межу окном и кроватью 67,5 см. Нравится?
Или кухонным гарнитуром в аппендиксе шириной 2,69 метров? Ваша жена желает такую кухню, где по факту будет пространство 2,69-0,6-0,6=1,5 метра?
Очередной шедевр от "Трахиматики"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:37

  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ЖК Голосеевский очень интересній

собливо цікаве розташування, сусідство тубдиспансеру :roll:


а институт рака за углом? там такой движ!

Вышел в семейных трусах покурить на балкон, смотришь на вереницу "клиентов" института рака, вяло бредущих от метро прямо по дорожке вдоль твоего дома и думаешь две мысли:
1) курение вредно
2) наслаждаешься собственной крутизной.

Читали книгу "раковый корпус"? Рекомендую, хотя фиг кто ее из вас прочтет, если еще не читал, неучи!
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:39

Не понимаю смысла в этих рассрочках на пару лет. Это ж сока надо зарабатывать, чтоб за пару лет собрать такую сумму.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Боюсь двуху за метр в Юните мы увидим раньше. Умеют черти продавать

http://domik.ua/novosti/start-prodazhiv ... 58933.html
Оскільки на старті продажів ціни та умови найбільш привабливі, вже на презентації з’явились перші охочі інвестувати у комплекс. Через ажіотаж, відділ продажів завершив роботу о першій ночі.
Источник: domik.ua
Уверен что нужно покупать.




Всім процвітання!
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