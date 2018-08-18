Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вышел в семейных трусах покурить на балкон, смотришь на вереницу "клиентов" института рака, вяло бредущих от метро прямо по дорожке вдоль твоего дома и думаешь две мысли: 1) курение вредно 2) наслаждаешься собственной крутизной.
рак не передається повітряно-крапельним шляхом, на відміну від тубіка, ... купивши в такому місці і наражати себе, чи сім'ю дуже не розумно, ... хоча чув, що інвестори оного жк будуть добиватися перенсення тубдиспансеру, ... але ключове, що абсурдна була видача дозволу на будівництво
hume написав:Поповоду спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.
Вы хотите больше косяков? Пожалуйста. Вход/выход из спальни в аккурат у входной двери. Это значит что вся грязь с уличной обуви будет попадать в неё. Было бы правильно на месте спальни "4.1" и санузла делать кухню. Холл делать шире, убрав вытяжку, стоящую в центре квартиры. На месте нынешний кухни сделать санузел, уменьшив гостинную. Спальню "4.2" сделать квадратной. 4 вентканала и водостока явно не удешевляют квартиру
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Нарушу 10- дневный обет молчания Чем она интересна? Спальней в 12 квадратов с шириной 2,95? При ширине кровати 160 см, будет проход межу окном и кроватью 67,5 см. Нравится? Или кухонным гарнитуром в аппендиксе шириной 2,69 метров? Ваша жена желает такую кухню, где по факту будет пространство 2,69-0,6-0,6=1,5 метра? Очередной шедевр от "Трахиматики"?
По поводу спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.
А кухня туда влетает 5,5 погонных метров буквой П, с внутренним пространством 1,5. Можно буквой Г, тогда пространства будет 2,1 м. Серж це шедевр. Кухня гостинная, где ваша жена на 5,5 метровой кухне со всевозможной техникой будет готовить каклетки, Приехавшая дедушка/бабушка будет читать комсомолку за круглым столом, а вы с прыгать с детворой на диване. И все вместе
Серж ретроградит + это же надо ждать пока построят.
airmax78 написав:Там ажиотаж просто недетский (Оркада нервно курит в стороне). И это при том, что рядом очень очень долго продавались Герцен-Парк за 3 копейки и Кирилловский Гай за 4.5 копейки. КАН - боги.
Вообщем базовая цена 1700долл, далее скидки (чувствуются от 50 и 100% оплаты). Территория НЕ закрытая, гостевых парковок почти нет, вокруг промзона и склады (сегодня вечером реально стремно было ходить там). Там, где будет первый дом, до метро Лукьяновская 1,8км, метро Дорогожичи 1,2км но вдоль кладовища идти. На этаже в среднем 4 квартиры (1 лифт), планировки как на сайте + их вариации +-5 м.кв. На открытии нагнали ажиотаж, выставили только 3 секции на продажу. Смарты есть от 32кв.м, но них бронь 5-7человек
airmax78 написав:Там ажиотаж просто недетский (Оркада нервно курит в стороне). И это при том, что рядом очень очень долго продавались Герцен-Парк за 3 копейки и Кирилловский Гай за 4.5 копейки. КАН - боги.
Комплексная застройка
Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил, хотя после цены в 1400 и не особо хотел
hume написав:Поповоду спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.
Вы хотите больше косяков? Пожалуйста. Вход/выход из спальни в аккурат у входной двери. Это значит что вся грязь с уличной обуви будет попадать в неё. Было бы правильно на месте спальни "4.1" и санузла делать кухню. Холл делать шире, убрав вытяжку, стоящую в центре квартиры. На месте нынешний кухни сделать санузел, уменьшив гостинную. Спальню "4.2" сделать квадратной. 4 вентканала и водостока явно не удешевляют квартиру
4 вентаканала и стояка дают возможность сделать на этой площади +/- все что угодно. Согласен, что кухню и спальню нужно поменять местами. В остальном - там все хорошо. "НАДАБРАТЬ" (но очень дорого).