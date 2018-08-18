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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18181819182018211822>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:45

  investorkiev написав:
  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ЖК Голосеевский очень интересній

собливо цікаве розташування, сусідство тубдиспансеру :roll:


а институт рака за углом? там такой движ!

Вышел в семейных трусах покурить на балкон, смотришь на вереницу "клиентов" института рака, вяло бредущих от метро прямо по дорожке вдоль твоего дома и думаешь две мысли:
1) курение вредно
2) наслаждаешься собственной крутизной.

рак не передається повітряно-крапельним шляхом, на відміну від тубіка, ... купивши в такому місці і наражати себе, чи сім'ю дуже не розумно, ... хоча чув, що інвестори оного жк будуть добиватися перенсення тубдиспансеру, ... але ключове, що абсурдна була видача дозволу на будівництво :shock:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:48

  Первый написав:
hume написав:Боюсь двуху за метр в Юните мы увидим раньше. Умеют черти продавать

http://domik.ua/novosti/start-prodazhiv ... 58933.html
Оскільки на старті продажів ціни та умови найбільш привабливі, вже на презентації з’явились перші охочі інвестувати у комплекс. Через ажіотаж, відділ продажів завершив роботу о першій ночі.
Источник: domik.ua
Уверен что нужно покупать.




Всім процвітання!

Планировки однух полный швах которых, я более чем уверен, нет уже. И опять начали с неликвида :D (Семьи хохловых)
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там ажиотаж просто недетский (Оркада нервно курит в стороне). И это при том, что рядом очень очень долго продавались Герцен-Парк за 3 копейки и Кирилловский Гай за 4.5 копейки.
КАН - боги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Поповоду спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.

Вы хотите больше косяков? Пожалуйста. Вход/выход из спальни в аккурат у входной двери. Это значит что вся грязь с уличной обуви будет попадать в неё. Было бы правильно на месте спальни "4.1" и санузла делать кухню. Холл делать шире, убрав вытяжку, стоящую в центре квартиры. На месте нынешний кухни сделать санузел, уменьшив гостинную. Спальню "4.2" сделать квадратной.
4 вентканала и водостока явно не удешевляют квартиру
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:57

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:вторая интересная за все время планировка четырехи, и тоже компактная
https://cdn.nlk.agency/unit-master/stat ... ,8-3XL.pdf

Серж, вперед. Дадут рассрочку на н лет

Нарушу 10- дневный обет молчания
Чем она интересна? Спальней в 12 квадратов с шириной 2,95? При ширине кровати 160 см, будет проход межу окном и кроватью 67,5 см. Нравится?
Или кухонным гарнитуром в аппендиксе шириной 2,69 метров? Ваша жена желает такую кухню, где по факту будет пространство 2,69-0,6-0,6=1,5 метра?
Очередной шедевр от "Трахиматики"?

По поводу спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.

А кухня туда влетает 5,5 погонных метров буквой П, с внутренним пространством 1,5. Можно буквой Г, тогда пространства будет 2,1 м. Серж це шедевр. Кухня гостинная, где ваша жена на 5,5 метровой кухне со всевозможной техникой будет готовить каклетки, Приехавшая дедушка/бабушка будет читать комсомолку за круглым столом, а вы с прыгать с детворой на диване. И все вместе :D

Серж ретроградит + это же надо ждать пока построят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:58

  airmax78 написав:Там ажиотаж просто недетский (Оркада нервно курит в стороне). И это при том, что рядом очень очень долго продавались Герцен-Парк за 3 копейки и Кирилловский Гай за 4.5 копейки.
КАН - боги.

Вообщем базовая цена 1700долл, далее скидки (чувствуются от 50 и 100% оплаты). Территория НЕ закрытая, гостевых парковок почти нет, вокруг промзона и склады (сегодня вечером реально стремно было ходить там). Там, где будет первый дом, до метро Лукьяновская 1,8км, метро Дорогожичи 1,2км но вдоль кладовища идти. На этаже в среднем 4 квартиры (1 лифт), планировки как на сайте + их вариации +-5 м.кв. На открытии нагнали ажиотаж, выставили только 3 секции на продажу. Смарты есть от 32кв.м, но них бронь 5-7человек
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:00

  airmax78 написав:Там ажиотаж просто недетский (Оркада нервно курит в стороне). И это при том, что рядом очень очень долго продавались Герцен-Парк за 3 копейки и Кирилловский Гай за 4.5 копейки.
КАН - боги.

Комплексная застройка :D

Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил, хотя после цены в 1400 и не особо хотел
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:02

  Serg-ik написав:
  hume написав:Поповоду спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.

Вы хотите больше косяков? Пожалуйста. Вход/выход из спальни в аккурат у входной двери. Это значит что вся грязь с уличной обуви будет попадать в неё. Было бы правильно на месте спальни "4.1" и санузла делать кухню. Холл делать шире, убрав вытяжку, стоящую в центре квартиры. На месте нынешний кухни сделать санузел, уменьшив гостинную. Спальню "4.2" сделать квадратной.
4 вентканала и водостока явно не удешевляют квартиру

4 вентаканала и стояка дают возможность сделать на этой площади +/- все что угодно. Согласен, что кухню и спальню нужно поменять местами. В остальном - там все хорошо. "НАДАБРАТЬ" (но очень дорого).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил

Прогресс в сравнении с Файна таун, там между квартирами 10 см+5 см пустоты и снова 10 см
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:09

  hume написав:Комплексная застройка :D

Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил, хотя после цены в 1400 и не особо хотел

https://prom.ua/p508431321-stenovoj-kamen-bloki.html
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