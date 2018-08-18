Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:09
Serg-ik написав: hume написав:
Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил
Прогресс в сравнении с Файна таун, там между квартирами 10 см+5 см пустоты и снова 10 см
вот такое №омно сдают в файна таун за 18 000!!!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-fayna ... c857e21f62
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
Повідомлень: 130
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:15
UA написав: hume написав:
Комплексная застройка
Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил, хотя после цены в 1400 и не особо хотел
https://prom.ua/p508431321-stenovoj-kamen-bloki.html
О, норм. У меня отец когда то давно из такого гараж отказался строить
hume
Повідомлень: 5815
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 857 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:16
hume написав: UA написав: hume написав:
Комплексная застройка
Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил, хотя после цены в 1400 и не особо хотел
https://prom.ua/p508431321-stenovoj-kamen-bloki.html
О, норм. У меня отец когда то давно из такого гараж отказался строить
жители файна таун заслужили на это
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
Повідомлень: 130
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:17
Карем написав: Serg-ik написав: hume написав:
Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил
Прогресс в сравнении с Файна таун, там между квартирами 10 см+5 см пустоты и снова 10 см
вот такое №омно сдают в файна таун за 18 000!!!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-fayna ... c857e21f62
Теперь понимаю почему такая цена на квартиры в ФТ. Выглядит как совсем не в Киеве. Надо запретить застройку Киева всем кроме КАНа и Саги.
airmax78
Повідомлень: 31718
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3680 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:30
Serg-ik написав: hume написав:
Поповоду спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.
Вы хотите больше косяков? Пожалуйста. Вход/выход из спальни в аккурат у входной двери. Это значит что вся грязь с уличной обуви будет попадать в неё. Было бы правильно на месте спальни "4.1" и санузла делать кухню. Холл делать шире, убрав вытяжку, стоящую в центре квартиры. На месте нынешний кухни сделать санузел, уменьшив гостинную. Спальню "4.2" сделать квадратной.
4 вентканала и водостока явно не удешевляют квартиру
Мужик, иди, пожалуйста, строй дом, и там все сделаешь, как нужно. За прошедшие 5 лет люди тут продали-купили-снова продали и снова купили, а ты продолжаешь тут рассказывать всем про косяки у застройщиков и недостаточно большие спальни..
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
Повідомлень: 250
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:39
а че никто окленд не обсуждает? место всяко получше медового, цена 800 дол на однухен. ну да, рагульдолгострой, но рендеры ок, да и сдают все таки. до центра киева (по кинконговцу), даже утром минут 15-20 на авто. в два раза дешевле тайма, который совсем немного лучше местоположением
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Повідомлень: 4180
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1959 раз.
Подякували: 1083 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:46
Alex_V_K_79
Мешаю продавать "Трахиматику"?
Вот это интересно
За прошедшие 5 лет люди тут продали-купили-снова продали и снова купили
Чё неймётся людям? Просто купить и жить нельзя? Всё-таки что-то не нравится, раз продают?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
Повідомлень: 9649
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 831 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:46
Остановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим. Капэць
airmax78
Повідомлень: 31718
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3680 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:50
Serg-ik написав: Alex_V_K_79
Мешаю продавать "Трахиматику"?
Вот это интересно
За прошедшие 5 лет люди тут продали-купили-снова продали и снова купили
Чё неймётся людям? Просто купить и жить нельзя? Всё-таки что-то не нравится, раз продают?
Еще лучше хотят. Серж, Вы не видите что ли как мы с Вами обеднели за последние 6 месяцев? -15% сбережений средь бела дня на ровном месте.
airmax78
Повідомлень: 31718
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3680 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:52
airmax78 написав:
Остановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим. Капэць
макс, а где ты хочешь скидку? на что нацелился?
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
Повідомлень: 130
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16373
2585366
Вів 24 вер, 2019 10:22 Клаус
8
7716
455
183516