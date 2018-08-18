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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1819182018211822>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:09

  Serg-ik написав:
  hume написав:Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил

Прогресс в сравнении с Файна таун, там между квартирами 10 см+5 см пустоты и снова 10 см


вот такое №омно сдают в файна таун за 18 000!!!! :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-fayna ... c857e21f62
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:15

  UA написав:
  hume написав:Комплексная застройка :D

Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил, хотя после цены в 1400 и не особо хотел

https://prom.ua/p508431321-stenovoj-kamen-bloki.html

О, норм. У меня отец когда то давно из такого гараж отказался строить
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:16

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:Комплексная застройка :D

Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил, хотя после цены в 1400 и не особо хотел

https://prom.ua/p508431321-stenovoj-kamen-bloki.html

О, норм. У меня отец когда то давно из такого гараж отказался строить


жители файна таун заслужили на это
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:17

  Карем написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил

Прогресс в сравнении с Файна таун, там между квартирами 10 см+5 см пустоты и снова 10 см


вот такое №омно сдают в файна таун за 18 000!!!! :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-fayna ... c857e21f62

Теперь понимаю почему такая цена на квартиры в ФТ. Выглядит как совсем не в Киеве. Надо запретить застройку Киева всем кроме КАНа и Саги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  hume написав:Поповоду спальни это называется дое**ться до носков. Две вторые по 19 метров с су и гардеробной.

Вы хотите больше косяков? Пожалуйста. Вход/выход из спальни в аккурат у входной двери. Это значит что вся грязь с уличной обуви будет попадать в неё. Было бы правильно на месте спальни "4.1" и санузла делать кухню. Холл делать шире, убрав вытяжку, стоящую в центре квартиры. На месте нынешний кухни сделать санузел, уменьшив гостинную. Спальню "4.2" сделать квадратной.
4 вентканала и водостока явно не удешевляют квартиру
Мужик, иди, пожалуйста, строй дом, и там все сделаешь, как нужно. За прошедшие 5 лет люди тут продали-купили-снова продали и снова купили, а ты продолжаешь тут рассказывать всем про косяки у застройщиков и недостаточно большие спальни..

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:39

а че никто окленд не обсуждает? место всяко получше медового, цена 800 дол на однухен. ну да, рагульдолгострой, но рендеры ок, да и сдают все таки. до центра киева (по кинконговцу), даже утром минут 15-20 на авто. в два раза дешевле тайма, который совсем немного лучше местоположением
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:46

Alex_V_K_79
Мешаю продавать "Трахиматику"?

Вот это интересно
За прошедшие 5 лет люди тут продали-купили-снова продали и снова купили

Чё неймётся людям? Просто купить и жить нельзя? Всё-таки что-то не нравится, раз продают?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:46

Остановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим. Капэць
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:50

  Serg-ik написав:Alex_V_K_79
Мешаю продавать "Трахиматику"?

Вот это интересно
За прошедшие 5 лет люди тут продали-купили-снова продали и снова купили

Чё неймётся людям? Просто купить и жить нельзя? Всё-таки что-то не нравится, раз продают?

Еще лучше хотят. Серж, Вы не видите что ли как мы с Вами обеднели за последние 6 месяцев? -15% сбережений средь бела дня на ровном месте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:52

  airmax78 написав:Остановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим. Капэць

макс, а где ты хочешь скидку? на что нацелился?
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
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