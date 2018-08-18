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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:54
trololo написав:
а че никто окленд не обсуждает? место всяко получше медового, цена 800 дол на однухен. ну да, рагульдолгострой, но рендеры ок, да и сдают все таки. до центра киева (по кинконговцу), даже утром минут 15-20 на авто. в два раза дешевле тайма, который совсем немного лучше местоположением
что то компания Риэл как то лихо начала. Проектов набрались будь здоров. За 800 баксов метр можно посмотреть, тем более я верю в метро к жулянам. Место правда спорное в отличие от Тайма.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:57
Зато он Тойоту Рав4 недорого продаёт, сфоткав её на фоне "Зелёный остров 2"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:57
airmax78 написав:
тановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим.
Жеппа тем кто в рассрочке к гривне привязан. Хотя у кого долларовая рассрочка такая же ситуация, они платят по курсу на день заключения (или выше)
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:10
hume написав: trololo написав:
а че никто окленд не обсуждает? место всяко получше медового, цена 800 дол на однухен. ну да, рагульдолгострой, но рендеры ок, да и сдают все таки. до центра киева (по кинконговцу), даже утром минут 15-20 на авто. в два раза дешевле тайма, который совсем немного лучше местоположением
что то компания Риэл как то лихо начала. Проектов набрались будь здоров. За 800 баксов метр можно посмотреть, тем более я верю в метро к жулянам. Место правда спорное в отличие от Тайма.
естественно тайм получше расположением и дизайном. но не в два раза же. а разница в цене именно такая
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:10
hume написав: airmax78 написав:
тановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим.
Жеппа тем кто в рассрочке к гривне привязан. Хотя у кого долларовая рассрочка такая же ситуация, они платят по курсу на день заключения (или выше)
Долларовая рассрочка по курсу на день оплаты ежемесячного платежа, а не на день заключения договора. По крайней мере, у меня обе долларовые так.
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