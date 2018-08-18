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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1820182118221823>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:54

  trololo написав:а че никто окленд не обсуждает? место всяко получше медового, цена 800 дол на однухен. ну да, рагульдолгострой, но рендеры ок, да и сдают все таки. до центра киева (по кинконговцу), даже утром минут 15-20 на авто. в два раза дешевле тайма, который совсем немного лучше местоположением

что то компания Риэл как то лихо начала. Проектов набрались будь здоров. За 800 баксов метр можно посмотреть, тем более я верю в метро к жулянам. Место правда спорное в отличие от Тайма.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:57

  Карем написав:вот такое №омно сдают в файна таун за 18 000!!!! :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-fayna ... c857e21f62

Зато он Тойоту Рав4 недорого продаёт, сфоткав её на фоне "Зелёный остров 2"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:тановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим.
Жеппа тем кто в рассрочке к гривне привязан. Хотя у кого долларовая рассрочка такая же ситуация, они платят по курсу на день заключения (или выше)
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:10

  hume написав:
  trololo написав:а че никто окленд не обсуждает? место всяко получше медового, цена 800 дол на однухен. ну да, рагульдолгострой, но рендеры ок, да и сдают все таки. до центра киева (по кинконговцу), даже утром минут 15-20 на авто. в два раза дешевле тайма, который совсем немного лучше местоположением

что то компания Риэл как то лихо начала. Проектов набрались будь здоров. За 800 баксов метр можно посмотреть, тем более я верю в метро к жулянам. Место правда спорное в отличие от Тайма.


естественно тайм получше расположением и дизайном. но не в два раза же. а разница в цене именно такая
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:10

  hume написав:
  airmax78 написав:тановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим.
Жеппа тем кто в рассрочке к гривне привязан. Хотя у кого долларовая рассрочка такая же ситуация, они платят по курсу на день заключения (или выше)
Долларовая рассрочка по курсу на день оплаты ежемесячного платежа, а не на день заключения договора. По крайней мере, у меня обе долларовые так.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:14

  Serg-ik написав:
  Карем написав:вот такое №омно сдают в файна таун за 18 000!!!! :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-fayna ... c857e21f62

Зато он Тойоту Рав4 недорого продаёт, сфоткав её на фоне "Зелёный остров 2"

Какую тайоту?

А нашёл. Это называется не дорого за полностью перекрашенный хлам?
Востаннє редагувалось Карем в Сер 25 вер, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:тановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим.
Жеппа тем кто в рассрочке к гривне привязан. Хотя у кого долларовая рассрочка такая же ситуация, они платят по курсу на день заключения (или выше)
Ага. Сержик скирдує дешевий доляр, а олені замість скирдування платять черговий платіж.




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Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:20

Все таки по укрбуду не шутки. Даже на жк гвардейский остановился. С понедельника ни одного человека на стройке
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:24

  Карем написав:
  airmax78 написав:Остановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим. Капэць

макс, а где ты хочешь скидку? на что нацелился?

Да все на то же: неликвид. Машиноместа в доме, где машиномест больше чем квартир. Буду жалеть потом, но сейчас поддался всеобщему ажиотажу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:25

  Первый написав:
hume написав:
  airmax78 написав:тановите гривну кто-нить! Договорился с застройщиком о скидке. Прайс к баксу привязан. Сейчас говорит: бакс падает, скидку делать не хотим.
Жеппа тем кто в рассрочке к гривне привязан. Хотя у кого долларовая рассрочка такая же ситуация, они платят по курсу на день заключения (или выше)
Ага. Сержик скирдує дешевий доляр, а олені замість скирдування платять черговий платіж.

Сейчас действительно выгоднее скирдовать доллар, а недвижка подождет до НГ минимум, может ситуация разъяснится.
BIGor
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