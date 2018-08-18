Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Но если честно, после просмотра Варламова из Минска ЖК "Навая-Боровая" - файна таун действительно унылое....
это одно и тоже в разной обертке + в файна тауне территория закрытая. Но новая боровая больше, тк это целый район. Его можно будет сравнивать не с ФТ, а с Республикой. тк в республике пойдет освоение 100 га и она тоже за городом
Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?
Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?
В один кирпич по длинной стороне?
Возможно ширина керамоблока позволяет их укладывать в "один кирпич"
Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?
В один кирпич по длинной стороне?
Уточните, что вы имеете ввиду под пустотелым керамоблоком ? В один кирпич это когда длинная сторона кирпича перпендикулярна линии стены.