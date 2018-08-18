RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1820182118221823

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:28

  Карем написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Спросил в республике из чего межквартирные стены. Девочка ответила из пустотелого бетона 190 мм. Что за бетон я там и не выяснил

Прогресс в сравнении с Файна таун, там между квартирами 10 см+5 см пустоты и снова 10 см


вот такое №омно сдают в файна таун за 18 000!!!! :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-fayna ... c857e21f62

В обьявлении написано: "Цена аренды 20т грн + КУ+залоговая.".
Но если честно, после просмотра Варламова из Минска ЖК "Навая-Боровая" - файна таун действительно унылое....
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 19.09.10
Подякував: 523 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:33

  BIGor написав:Но если честно, после просмотра Варламова из Минска ЖК "Навая-Боровая" - файна таун действительно унылое....

это одно и тоже в разной обертке + в файна тауне территория закрытая. Но новая боровая больше, тк это целый район. Его можно будет сравнивать не с ФТ, а с Республикой. тк в республике пойдет освоение 100 га и она тоже за городом
hume
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:после просмотра Варламова из Минска ЖК "Навая-Боровая" - файна таун действительно унылое....

Никонов сайт,не читает, можете выражаться по полной
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9650
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:54

  Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?

В один кирпич по длинной стороне?
_Mykola_
 
Повідомлень: 3500
З нами з: 09.02.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:59

  _Mykola_ написав:
  Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?

В один кирпич по длинной стороне?

Возможно ширина керамоблока позволяет их укладывать в "один кирпич"
hume
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:02

  _Mykola_ написав:
  Natt написав:Кстати, раз уж мы говорим о качестве современных новостроек. Не так давно видела несколько объектов, в которых внешние стены - из пустотелого керамоблока в один кирпич. Раньше с подобным не сталкивалась. Полагаю, что это делается для экономии и для уменьшения нагрузки на фундамент и монолит. Какие недостатки у таких стен?

В один кирпич по длинной стороне?

Уточните, что вы имеете ввиду под пустотелым керамоблоком ?
В один кирпич это когда длинная сторона кирпича перпендикулярна линии стены.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 23.05.14
Подякував: 460 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:07

  Vadim V написав:
В один кирпич это когда длинная сторона кирпича перпендикулярна линии стены.

Думаю натт имела ввиду в пол кирпича, тк в кирпич это норма
hume
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:09

Микитась начал переписывать активы на других людей. Не ясно, он это делает добровольно, или для кого-то.

Микитась переписав фірму, що володіє центральним офісом «Укрбуду» на Пушкінській
http://nashigroshi.org/2019/09/25/mykyt ... ciJqIaDDx0
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35350
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3436 раз.
Подякували: 7463 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вот как выглядит самая дорогая квартира в аренде
25 000 долл в месяц
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-pe ... 6;promoted
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 132
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1820182118221823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm, Google Adsense [Bot], Карем і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1636, 1637, 1638
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16373 2585425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 10:22
Клаус
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7717
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183517
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.