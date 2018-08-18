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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1821182218231824

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:08

Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:11

... і будь тут мудрим ©

  Оранжевый-хит сезона написав:У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?

... брати в іпотеку!
  Оранжевый-хит сезона написав:Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции

... був один, звати Долярчик :) і то купив в жовтні 2017 для себе... - а тепер теж дивиться "для спекуляцій" ;)
- хоч, на моменті, якщо б і мав потрібну суму - то не брав би бетон, а чекав би наступного літа/осені....
- а то ціни на бетон стали "дурні", а куди далі підуть - вгору/чи вниз - ЗОВСІМ не відомо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:12

  Оранжевый-хит сезона написав:В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?

в цене отличается? планировка? цена? метраж? 24й бери
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:14

  Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.

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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:31

  Оранжевый-хит сезона написав:В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?

Ну, смотрите, Медовый - эконом. Лифты там будут дешевые и их будут убивать. Обслуживать дом будут ногами. Представьте себе путь пешком на 24й этаж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:38

  Оранжевый-хит сезона написав:В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?

Берите 4-й, если что посмотрите по каким ценам продают видовые квартиры на 20-х этажах в ЖК Грюнвальд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44

  Оранжевый-хит сезона написав:В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?


Квартира на 24 этаже подойдет для Диспетчеров а/п Жуляны, диспетчер круга, или диспетчер перрона. Так-же работников Метеослужбы может заинтересовать такая квартира. Ну а что, работать можно не выходя из квартиры :mrgreen: :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:11

  airmax78 написав:Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.



Самолет на взлетном режиме работы двигателей над головой это тоже круто )))
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