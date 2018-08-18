Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.
Оранжевый-хит сезона написав:У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?
... брати в іпотеку!
Оранжевый-хит сезона написав:Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции
... був один, звати Долярчик і то купив в жовтні 2017 для себе... - а тепер теж дивиться "для спекуляцій" - хоч, на моменті, якщо б і мав потрібну суму - то не брав би бетон, а чекав би наступного літа/осені.... - а то ціни на бетон стали "дурні", а куди далі підуть - вгору/чи вниз - ЗОВСІМ не відомо!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.
Оранжевый-хит сезона написав:В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?
Квартира на 24 этаже подойдет для Диспетчеров а/п Жуляны, диспетчер круга, или диспетчер перрона. Так-же работников Метеослужбы может заинтересовать такая квартира. Ну а что, работать можно не выходя из квартиры