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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:37
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.
А чем плох Юго-Запад?
Количеством теплоты от нашего солнышка
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:50
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.
А чем плох Юго-Запад?
Я 2 раза покупал,этажи 11 и 17-й,специально выбирал на Запад,а вообще я балдею от экспертов,которые всю жизнь жили в полуподвалах бабушатниках,но зато всё обо всём знают,особенно что покупать и с какими характеристиками,полтосики они такие
Когда-то жил с окнами на север,первый этаж,плюс деревья под окнами,не смотря на то что был молод,меня угнетало когда мало света,хоть тогда и представить себе не мог,что придёт время когда-то выбирать себе квартиру,плюс выбирать этаж и куда окна,но чётко понимал,если будет возможность то буду жить выше и солнечнее\теплее.
А вообще красота,полтосики в у.е. и в годах,живут всю жизнь не пойми где,зато потом задают вопросы: что делать Сомилитарк,как помочь эстетам самим жить,а не бестолково пулять советы прогнозы со скоростью современной зенитной установки
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:05
_Mykola_ написав:
А чем плох Юго-Запад?
Южная сторона обычно очень жаркая. Летом вообще жесть - окна приходится жалюзями полностью закрывать.
Западная - свои особенности. Когда садится солнце, особенно опять же в летнее время, шпарит шо мама не горюй, да еще и "прямой наводкой". Очень ярко и очень жарко.
Зато закаты бывают просто обалденные. У меня в одной из комнат в ЗО2 западный вид - так с учетом высокого этажа иногда невозможно глаз отвести от шикарных закатов (но это все же одна из опций - вид на запад; я все же предпочитаю север и восток - не люблю жару, но это все индивидуально).
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:11
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.
А чем плох Юго-Запад?
На 24 этаже - это адок. Хотя, если окна небольшие - то еще как-то можно жить. Если панорама во всю стену (как зачастую бывает в бизнес-классе и элитке) - то ад.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:11
Mazay256 написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.
А чем плох Юго-Запад?
Количеством теплоты от нашего солнышка
Хм, много солнца, так это ж отлично, на верхних этажах всегда движение воздуха, при хорошо утепленном доме и нормальных окнах, это скорее достоинство, чем недостаток. Закаты на верхних этажах это красиво.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:14
А смысл в юго-западе, если днем все равно будете зашторивать окна?))) У меня северо-восток и я балдею, света вполне достаточно, а летом даже обхожусь без кондиционера, а утром будит солнце. Днем даже не особо комфортно за монитором сидеть, приходится немного задергивать шторы, а что на южной стороне - даже представить боюсь.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:14
somilitark написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.
А чем плох Юго-Запад?
Я 2 раза покупал,этажи 11 и 17-й,специально выбирал на Запад,а вообще я балдею от экспертов,которые всю жизнь жили в полуподвалах бабушатниках,но зато всё обо всём знают,особенно что покупать и с какими характеристиками,полтосики они такие
Когда-то жил с окнами на север,первый этаж,плюс деревья под окнами,не смотря на то что был молод,меня угнетало когда мало света,хоть тогда и представить себе не мог,что придёт время когда-то выбирать себе квартиру,плюс выбирать этаж и куда окна,но чётко понимал,если будет возможность то буду жить выше и солнечнее\теплее.
А вообще красота,полтосики в у.е. и в годах,живут всю жизнь не пойми где,зато потом задают вопросы: что делать Сомилитарк,как помочь эстетам самим жить,а не бестолково пулять советы прогнозы со скоростью современной зенитной установки
Это ж я другим раздаю со скоростью ЗУ. А для себя - мне нужны ваши советы. Почему вы не сказали что вчера надо было продавать доллары?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:14
_Mykola_ написав:
Хм, много солнца, так это ж отлично, на верхних этажах всегда движение воздуха, при хорошо утепленном доме и нормальных окнах, это скорее достоинство, чем недостаток.
Я так понимаю, Вы в машине летом кондиционер не включаете? Ведь много солнца - это отлично!
Надеюсь, аналогия понятна?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:17
iriverix написав:
А смысл в юго-западе, если днем все равно будете зашторивать окна?))) У меня северо-восток и я балдею, света вполне достаточно, а летом даже обхожусь без кондиционера, а утром будит солнце. Днем даже не особо комфортно за монитором сидеть, приходится немного задергивать шторы, а что на южной стороне - даже представить боюсь.
Северо-Восток можно покупать при условии, что высокий этаж. На низком этаже будет мрачнова-то. Южная, кстати, нормально - со второй половины дня солнце уходит.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:18
Dimar написав: _Mykola_ написав:
Хм, много солнца, так это ж отлично, на верхних этажах всегда движение воздуха, при хорошо утепленном доме и нормальных окнах, это скорее достоинство, чем недостаток.
Я так понимаю, Вы в машине летом кондиционер не включаете? Ведь много солнца - это отлично!
Надеюсь, аналогия понятна?
При нормально утепленном доме, и хороших окнах, если жарко кондиционер все отлично решает.
Восходы и закаты на верхних этажах это очень красиво.
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_Mykola_
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