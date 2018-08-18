Додано: Сер 25 вер, 2019 15:50

_Mykola_ написав: airmax78 написав: Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад. Квартира на 24м этаже - это окуенно. При условии что это дом не эконом класса и что окна не выходят на Юго-Запад.

А чем плох Юго-Запад? А чем плох Юго-Запад?

Я 2 раза покупал,этажи 11 и 17-й,специально выбирал на Запад,а вообще я балдею от экспертов,которые всю жизнь жили в полуподвалах бабушатниках,но зато всё обо всём знают,особенно что покупать и с какими характеристиками,полтосики они такиеКогда-то жил с окнами на север,первый этаж,плюс деревья под окнами,не смотря на то что был молод,меня угнетало когда мало света,хоть тогда и представить себе не мог,что придёт время когда-то выбирать себе квартиру,плюс выбирать этаж и куда окна,но чётко понимал,если будет возможность то буду жить выше и солнечнее\теплее.А вообще красота,полтосики в у.е. и в годах,живут всю жизнь не пойми где,зато потом задают вопросы: что делать Сомилитарк,как помочь эстетам самим жить,а не бестолково пулять советы прогнозы со скоростью современной зенитной установки