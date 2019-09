Додано: Сер 25 вер, 2019 16:31

Оранжевый-хит сезона написав: В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать? В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?



24 этаж минусы:

- проблемы с лифтами - это вопрос времени. Бегать даже пару дней с 24 этажа вниз и назад - удовольствие так себе.

- подъём/снос крупной домашней техники (холодильник например) - тот ещё кайф, + за каждый этаж грузчики возьмут неслабую доплату (прослушайте Шендеровича "Вечное движение" ).



24 этаж плюсы:

- всё находится внизу и вам всё пофиг (шум двора, машины), у вас - чистый воздух и можно из рогатки пулять по самолётам, кидать на прохожих водные бомбочки, хотя не - думаю, можно и убить ненароком.

- вид из окон.



4 этаж плюсы:

- вам почти пофиг на проблемы с лифтом (если с детской коляской или тяжело ходить);

- если окна во двор - можно наблюдать за своими маленькими бандитами на детской площадке, выпасать курьера и больше быть в курсе того, что творится во дворе;

- если дочка забыла дома ключи - можно ей их кинуть прямо из окна/балкона, завернув в бумагу, не боясь, что они погнутся/разобьются.



4 этаж минусы:

- если на первом этаже под вами или рядом магазинчик/складик - по утрам вместо будильника будете просыпаться от грузовичков с товаром;

- шум из двора/проезжей части;

- более грязный воздух;

- вид из окна может быть не особо.



