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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:21
1) бери 24 этаж, пофиг что жарко будет или нет, это пишут нифига не понимающие люди.
Ситуация: к тебе пришли арендаторы, увидели вид из окна - ах, берем, вот вам оплата. И все, и все, га-га-га. Тебе не пофигу, что им там жарко будет, или солнце слепить будет?
Свой вау-эффект они получили, бабулеты тебе отдали, пусть минимум год теперь наслаждаются.
2) по курсу. Конечно брать нужно прямо сейчас, если бабло в баксах.
нерезы влили в ОВГЗ за полгода 100млрд грн (4 млрд дол).
Представьте в следущем году что будет с курсом, когда вольются хотя бы 10-15 млрд дол на скупку земли????
Курс 17 выглядит реальным.
И тогда зажатая в потном кулачке скромная котлетка из 30-40 куе будет вообще вызывать смех и ее будет хватать разве что на первый взнос при рассрочке на 3 года в каком-нибудь Медовый-3
Думай.те
#лендлордыВизионеры
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investorkiev
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:23
airmax78 написав:
Южная, кстати, нормально - со второй половины дня солнце уходит.
Категорически не соглашусь.
Со второй половины дня солнце уходит с восточной стороны.
Если окна строго на юг, то в полдень по зимнему времени и в 13-00 по летнему времени солнце будет прямо перпендикулярно светить и жарить на полную. И уйдет оно летом дай бог чтоб часов в 6-7 вечера. И то еще по косой будет "добивать", учитывая что ниже опустилось.
То есть строго
южная сторона освещается с самого утра и до самого вечера.
Северо-восток или просто восток - самое то! Как для меня по крайней мере.
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Dimar
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:31
Оранжевый-хит сезона написав:
В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?
24 этаж минусы:
- проблемы с лифтами - это вопрос времени. Бегать даже пару дней с 24 этажа вниз и назад - удовольствие так себе.
- подъём/снос крупной домашней техники (холодильник например) - тот ещё кайф, + за каждый этаж грузчики возьмут неслабую доплату (прослушайте Шендеровича "Вечное движение"
).
24 этаж плюсы:
- всё находится внизу и вам всё пофиг (шум двора, машины), у вас - чистый воздух и можно из рогатки пулять по самолётам, кидать на прохожих водные бомбочки, хотя не - думаю, можно и убить ненароком.
- вид из окон.
4 этаж плюсы:
- вам почти пофиг на проблемы с лифтом (если с детской коляской или тяжело ходить);
- если окна во двор - можно наблюдать за своими маленькими бандитами на детской площадке, выпасать курьера и больше быть в курсе того, что творится во дворе;
- если дочка забыла дома ключи - можно ей их кинуть прямо из окна/балкона, завернув в бумагу, не боясь, что они погнутся/разобьются.
4 этаж минусы:
- если на первом этаже под вами или рядом магазинчик/складик - по утрам вместо будильника будете просыпаться от грузовичков с товаром;
- шум из двора/проезжей части;
- более грязный воздух;
- вид из окна может быть не особо.
Как-то так.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:38
BIGor написав:
В обьявлении написано: "Цена аренды 20т грн + КУ+залоговая.".
Но если честно, после просмотра Варламова из Минска ЖК "Навая-Боровая" - файна таун действительно унылое....
Аренда неохруща за 800 баксов, обед в фудкорте на двоих за 40 баксов... Пойду, что ли, вакансии в Киеве посмотрю да проверю чемоданы.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:42
airmax78 написав: iriverix написав:
А смысл в юго-западе, если днем все равно будете зашторивать окна?))) У меня северо-восток и я балдею, света вполне достаточно, а летом даже обхожусь без кондиционера, а утром будит солнце. Днем даже не особо комфортно за монитором сидеть, приходится немного задергивать шторы, а что на южной стороне - даже представить боюсь.
Северо-Восток можно покупать при условии, что высокий этаж. На низком этаже будет мрачнова-то. Южная, кстати, нормально - со второй половины дня солнце уходит.
не Макс, лучше чисто север на высоком этаже
купите а мы с удовольствием послушаем отзывы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:44
Dimar написав: airmax78 написав:
Южная, кстати, нормально - со второй половины дня солнце уходит.
Категорически не соглашусь.
Со второй половины дня солнце уходит с восточной стороны.
Если окна строго на юг, то в полдень по зимнему времени и в 13-00 по летнему времени солнце будет прямо перпендикулярно светить и жарить на полную. И уйдет оно летом дай бог чтоб часов в 6-7 вечера. И то еще по косой будет "добивать", учитывая что ниже опустилось.
То есть строго
южная сторона освещается с самого утра и до самого вечера.
Северо-восток или просто восток - самое то! Как для меня по крайней мере.
+1 Люблю, когда утром будит солнце. И в старой квартире окна на восток, и в новой так взял. Но важнее, чтоб оно вообще было, солнце, а не 24-этажная стена напротив
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:46
_Mykola_ написав: Dimar написав: _Mykola_ написав:
Хм, много солнца, так это ж отлично, на верхних этажах всегда движение воздуха, при хорошо утепленном доме и нормальных окнах, это скорее достоинство, чем недостаток.
Я так понимаю, Вы в машине летом кондиционер не включаете? Ведь много солнца - это отлично!
Надеюсь, аналогия понятна?
При нормально утепленном доме, и хороших окнах, если жарко кондиционер все отлично решает.
Восходы и закаты на верхних этажах это очень красиво.
100%. Только квартира за день успевает нагреться до 35 градусов. Можете посчитать сколько стоит охлаждать, например 330 кубов воздуха с 35 до, ну, пусть 23 градусов, ну, пусть не каждый час, но хотя бы раз в 3 часа (какой-то воздухообмен же должен быть?) Очень скоро вы поймете, что окна нужно закрывать теплоотражающими шторами. И будете их открывать только поздним вечером. А закаты - да, очень красивые.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:53
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
В обьявлении написано: "Цена аренды 20т грн + КУ+залоговая.".
Но если честно, после просмотра Варламова из Минска ЖК "Навая-Боровая" - файна таун действительно унылое....
Аренда неохруща за 800 баксов, обед в фудкорте на двоих за 40 баксов... Пойду, что ли, вакансии в Киеве посмотрю да проверю чемоданы.
лучше в даунецке посмотри
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 вер, 2019 17:05
iriverix написав:
А смысл в юго-западе, если днем все равно будете зашторивать окна?))) У меня северо-восток и я балдею, света вполне достаточно, а летом даже обхожусь без кондиционера, а утром будит солнце. Днем даже не особо комфортно за монитором сидеть, приходится немного задергивать шторы, а что на южной стороне - даже представить боюсь.
Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит
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Додано: Сер 25 вер, 2019 17:09
hume написав: iriverix написав:
А смысл в юго-западе, если днем все равно будете зашторивать окна?))) У меня северо-восток и я балдею, света вполне достаточно, а летом даже обхожусь без кондиционера, а утром будит солнце. Днем даже не особо комфортно за монитором сидеть, приходится немного задергивать шторы, а что на южной стороне - даже представить боюсь.
Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит
Начиная с мая и заканчивая сентябрем. Я же не шучу: 35 градусов. За бортом 22, ночь на дворе. В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.
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