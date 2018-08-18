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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:18
airmax78, так где вы все-таки купили?
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iriverix
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Додано: Сер 25 вер, 2019 17:45
airmax78 написав: hume написав: iriverix написав:
А смысл в юго-западе, если днем все равно будете зашторивать окна?))) У меня северо-восток и я балдею, света вполне достаточно, а летом даже обхожусь без кондиционера, а утром будит солнце. Днем даже не особо комфортно за монитором сидеть, приходится немного задергивать шторы, а что на южной стороне - даже представить боюсь.
Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит
Начиная с мая и заканчивая сентябрем. Я же не шучу: 35 градусов. За бортом 22, ночь на дворе. В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.
Макс, то в панельках=бабушатниках так.
А утепленный новострой с минватой 10-15 см + кератерм + двухкамерные окна + всегда движение воздуха, даже когда Вам в панельке на 5 этаже кажется что воздух не двигается, получаем вполне себе комфортную температуру, и до 35 градусов квартира не прогревается за день, от слова НИКАК.
Теоретик, блин.
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_Mykola_
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Додано: Сер 25 вер, 2019 17:59
_Mykola_ написав: airmax78 написав: hume написав:
Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит
Начиная с мая и заканчивая сентябрем. Я же не шучу: 35 градусов. За бортом 22, ночь на дворе. В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.
Макс, то в панельках=бабушатниках так.
А утепленный новострой с минватой 10-15 см + кератерм + двухкамерные окна + всегда движение воздуха, даже когда Вам в панельке на 5 этаже кажется что воздух не двигается, получаем вполне себе комфортную температуру, и до 35 градусов квартира не прогревается за день, от слова НИКАК.
Теоретик, блин.
Ага. Описанная ситуация как раз из квартиры в таком доме: кератерм, 10 см минваты, керамогранит, алюминиевые окна, двухкамерные энергосберешающие стеклопакеты. 35 градусов во всей квартире. Этим летом было принято окончательное решение о продаже. Одна из основных причин - именно адская жара.
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airmax78
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Додано: Сер 25 вер, 2019 18:02
airmax78 написав:
...В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.
если сбросить лишних 25 кг. - то будет полегче
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 25 вер, 2019 18:05
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.
если сбросить лишних 25 кг. - то будет полегче
Это 100%. Но пока их сбросишь - можно ж коньки откинуть.
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airmax78
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