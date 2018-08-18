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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1824182518261827

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:18

airmax78, так где вы все-таки купили?
iriverix
 
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:45

  airmax78 написав:
  hume написав:
  iriverix написав:А смысл в юго-западе, если днем все равно будете зашторивать окна?))) У меня северо-восток и я балдею, света вполне достаточно, а летом даже обхожусь без кондиционера, а утром будит солнце. Днем даже не особо комфортно за монитором сидеть, приходится немного задергивать шторы, а что на южной стороне - даже представить боюсь.

Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит

Начиная с мая и заканчивая сентябрем. Я же не шучу: 35 градусов. За бортом 22, ночь на дворе. В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.

Макс, то в панельках=бабушатниках так. ;)
А утепленный новострой с минватой 10-15 см + кератерм + двухкамерные окна + всегда движение воздуха, даже когда Вам в панельке на 5 этаже кажется что воздух не двигается, получаем вполне себе комфортную температуру, и до 35 градусов квартира не прогревается за день, от слова НИКАК. ;)
Теоретик, блин. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:59

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит

Начиная с мая и заканчивая сентябрем. Я же не шучу: 35 градусов. За бортом 22, ночь на дворе. В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.

Макс, то в панельках=бабушатниках так. ;)
А утепленный новострой с минватой 10-15 см + кератерм + двухкамерные окна + всегда движение воздуха, даже когда Вам в панельке на 5 этаже кажется что воздух не двигается, получаем вполне себе комфортную температуру, и до 35 градусов квартира не прогревается за день, от слова НИКАК. ;)
Теоретик, блин. :lol:

Ага. Описанная ситуация как раз из квартиры в таком доме: кератерм, 10 см минваты, керамогранит, алюминиевые окна, двухкамерные энергосберешающие стеклопакеты. 35 градусов во всей квартире. Этим летом было принято окончательное решение о продаже. Одна из основных причин - именно адская жара.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:02

  airmax78 написав:...В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.

если сбросить лишних 25 кг. - то будет полегче
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:05

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.

если сбросить лишних 25 кг. - то будет полегче

Это 100%. Но пока их сбросишь - можно ж коньки откинуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юго-Восток и Северо-Восток - вот мой выбор. Юго-Запад, Юг можно брать на низких этажах в тени деревьев/соседних домов.
airmax78
 
Повідомлень: 31729
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
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