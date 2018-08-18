investorkiev написав:

1) бери 24 этаж, пофиг что жарко будет или нет, это пишут нифига не понимающие люди.Ситуация: к тебе пришли арендаторы, увидели вид из окна - ах, берем, вот вам оплата. И все, и все, га-га-га. Тебе не пофигу, что им там жарко будет, или солнце слепить будет?Свой вау-эффект они получили, бабулеты тебе отдали, пусть минимум год теперь наслаждаются.2) по курсу. Конечно брать нужно прямо сейчас, если бабло в баксах.нерезы влили в ОВГЗ за полгода 100млрд грн (4 млрд дол).Представьте в следущем году что будет с курсом, когда вольются хотя бы 10-15 млрд дол на скупку земли????Курс 17 выглядит реальным.И тогда зажатая в потном кулачке скромная котлетка из 30-40 куе будет вообще вызывать смех и ее будет хватать разве что на первый взнос при рассрочке на 3 года в каком-нибудь Медовый-3Думай.те#лендлордыВизионеры