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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:17
hume написав: airmax78 написав: hume написав:
Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит
Начиная с мая и заканчивая сентябрем. Я же не шучу: 35 градусов. За бортом 22, ночь на дворе. В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.
В ваш крутой алюмипрофиль поставили не крутые стёкла. А вставить крутые стёкла в алюм профиль можно только на люльке, ибо они вставляются с другой стороны. А в обычном профиле поменять стекла на энергосберегающие 3-4 тысячи грн.
ПС
Я с детства жил в трешке, там одна комната на юг, а остальные строго север. Короче пздц воспоминания, отсутствие солнца депресняк нагоняет
Там скорее профиль не крутой (Aluplast или как-то так) а стеклопакеты - хорошие. Другой вариант: профили Рейнаерс, стеклопакеты еще круче, результат +/- тот же. Страшная жара. От прямых солнечных лучей не спасает ничего. В т.ч. крутая атермальная пленка. Разве что старые добрые деревянные ставни снаружи окон.
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airmax78
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:24
investorkiev написав:
1) бери 24 этаж, пофиг что жарко будет или нет, это пишут нифига не понимающие люди.
Ситуация: к тебе пришли арендаторы, увидели вид из окна - ах, берем, вот вам оплата. И все, и все, га-га-га. Тебе не пофигу, что им там жарко будет, или солнце слепить будет?
Свой вау-эффект они получили, бабулеты тебе отдали, пусть минимум год теперь наслаждаются.
2) по курсу. Конечно брать нужно прямо сейчас, если бабло в баксах.
нерезы влили в ОВГЗ за полгода 100млрд грн (4 млрд дол).
Представьте в следущем году что будет с курсом, когда вольются хотя бы 10-15 млрд дол на скупку земли????
Курс 17 выглядит реальным.
И тогда зажатая в потном кулачке скромная котлетка из 30-40 куе будет вообще вызывать смех и ее будет хватать разве что на первый взнос при рассрочке на 3 года в каком-нибудь Медовый-3
Думай.те
#лендлордыВизионеры
При таком курсе здесь останутся только безденежные идиоты, потому как жить тут станет дороже чем в Европах. Кому сдавать?
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LordEmerald
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:25
Hume &Air
Це ж треба так не любити Сержика.
Якщо Він додасть до переліку вимог до трьохи ще й вихід всіх вікон на певну сторону світу то Він оранж і й помре. Зжальтесь над форумчанином.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:26
Карем написав: Прохожий написав: Карем написав:
помница пол года назад все ржали надо мной когда я вкладывал в длинные овгз с дохой 7.5% в долл)))
и что? лоханулся реально
есть люди которые в январе слили бакс и вошли в гривнедепо
посчитать сможешь или калькулятор подарить?
ага, есть люди которые вышли с недвиги в 08 году бакс и вложились евробонды украины
посчитать сможешь или калькулятор подарить?
респект, тебе в 08м сколько лет было?
под столом в полный рост еще проходил?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:32
Прохожий
Вас как инвестора ситуация с Укрбудом не тревожит ? Выпрыгивать не собираетесь ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:43
Прохожий написав:
респект, тебе в 08м сколько лет было?
под столом в полный рост еще проходил?
расскажи, как оно быть сопливым неудачником? мне это просто не знакомо
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Карем
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:43
Первый написав:
Hume &Air
Це ж треба так не любити Сержика.
Якщо Він додасть до переліку вимог до трьохи ще й вихід всіх вікон на певну сторону світу то Він оранж і й помре. Зжальтесь над форумчанином.
Всім процвітання!
Это, кстати, важнее яем площадь спальни будет 12м или 15м.
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airmax78
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:43
zzzzzz написав:Прохожий
Вас как инвестора ситуация с Укрбудом не тревожит ? Выпрыгивать не собираетесь ?
он как человек разноцветный....любит когда его имеют в шоколадный глаз
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Карем
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:44
Прохожий написав: airmax78 написав:
Ага. Описанная ситуация как раз из квартиры в таком доме: кератерм, 10 см минваты, керамогранит, алюминиевые окна, двухкамерные энергосберешающие стеклопакеты. 35 градусов во всей квартире. Этим летом было принято окончательное решение о продаже. Одна из основных причин - именно адская жара.
надеюсь следующая покупка будет с окнами на север?
Северо-Восток и Юго-Восток.
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airmax78
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Додано: Сер 25 вер, 2019 19:50
А я же вам говорил где в Киеве жить комфортно .
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Vadim V
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