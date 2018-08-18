Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Бгг, месяц зашторивать? Сегодня зашел в северную квартиру около 100 кв. Почему то вся семья в кофтах ходит
Начиная с мая и заканчивая сентябрем. Я же не шучу: 35 градусов. За бортом 22, ночь на дворе. В квартире - 35 и пот начинает течь сам собой просто от того, что стоишь и не двигаешься.
В ваш крутой алюмипрофиль поставили не крутые стёкла. А вставить крутые стёкла в алюм профиль можно только на люльке, ибо они вставляются с другой стороны. А в обычном профиле поменять стекла на энергосберегающие 3-4 тысячи грн.
ПС Я с детства жил в трешке, там одна комната на юг, а остальные строго север. Короче пздц воспоминания, отсутствие солнца депресняк нагоняет
Там скорее профиль не крутой (Aluplast или как-то так) а стеклопакеты - хорошие. Другой вариант: профили Рейнаерс, стеклопакеты еще круче, результат +/- тот же. Страшная жара. От прямых солнечных лучей не спасает ничего. В т.ч. крутая атермальная пленка. Разве что старые добрые деревянные ставни снаружи окон.
investorkiev написав:1) бери 24 этаж, пофиг что жарко будет или нет, это пишут нифига не понимающие люди. Ситуация: к тебе пришли арендаторы, увидели вид из окна - ах, берем, вот вам оплата. И все, и все, га-га-га. Тебе не пофигу, что им там жарко будет, или солнце слепить будет? Свой вау-эффект они получили, бабулеты тебе отдали, пусть минимум год теперь наслаждаются.
2) по курсу. Конечно брать нужно прямо сейчас, если бабло в баксах. нерезы влили в ОВГЗ за полгода 100млрд грн (4 млрд дол). Представьте в следущем году что будет с курсом, когда вольются хотя бы 10-15 млрд дол на скупку земли???? Курс 17 выглядит реальным. И тогда зажатая в потном кулачке скромная котлетка из 30-40 куе будет вообще вызывать смех и ее будет хватать разве что на первый взнос при рассрочке на 3 года в каком-нибудь Медовый-3
Думай.те #лендлордыВизионеры
При таком курсе здесь останутся только безденежные идиоты, потому как жить тут станет дороже чем в Европах. Кому сдавать?
airmax78 написав:Ага. Описанная ситуация как раз из квартиры в таком доме: кератерм, 10 см минваты, керамогранит, алюминиевые окна, двухкамерные энергосберешающие стеклопакеты. 35 градусов во всей квартире. Этим летом было принято окончательное решение о продаже. Одна из основных причин - именно адская жара.
надеюсь следующая покупка будет с окнами на север?
Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.