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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1826182718281829

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 19:57

  Vadim V написав:
  Карем написав:вот как выглядит самая дорогая квартира в аренде
25 000 долл в месяц
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-pe ... 6;promoted

А я же вам говорил где в Киеве жить комфортно .

самое тупое влошение даже спизж наколядованных денег. все имхо
Востаннє редагувалось plugatyrev в Сер 25 вер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:10

  plugatyrev написав:
  Vadim V написав:
  Карем написав:вот как выглядит самая дорогая квартира в аренде
25 000 долл в месяц
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-pe ... 6;promoted

А я же вам говорил где в Киеве жить комфортно .

самое тупое влошение даже спизж наколядованных денег

можете прочитать нам лекцию про самое умное влошение денег?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:16

Карем это к гомовизионерам :idea:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:22

  hxbbgaf написав:Не понимаю смысла в этих рассрочках на пару лет. Это ж сока надо зарабатывать, чтоб за пару лет собрать такую сумму.

Это вообще тема замечательная. Людям свойственно переоценивать свои силы, а если переуступка невозможна, то клиент попадает в пантовую ситуацию. Либо получаешь сколько захотят отдать и будь доволен, либо вообще остаешься без ничего - необходимо смотреть договор. Но так или иначе, если просрочил оплату, то автоматически попадаешь в зависимость и могут выкатывать любые условия на которые согласишься: поднять стоимость, потребовать досрочного погашения, включить проценты, разорвать договор с оплатой неустойки и пр.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ярославов град гонят ударными темпами. Уже полностью остеклили и %% на 70 зашили в керамогранит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:39

  Прохожий написав:
  Карем написав:помница пол года назад все ржали надо мной когда я вкладывал в длинные овгз с дохой 7.5% в долл)))

и что? лоханулся реально
есть люди которые в январе слили бакс и вошли в гривнедепо
посчитать сможешь или калькулятор подарить?

как??? как они могли это предвидеть?
или это просто повезло? в рамках стат.погрешности?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:01

  Оранжевый-хит сезона написав:В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?
только 4, ихмо
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:11

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  Карем написав:помница пол года назад все ржали надо мной когда я вкладывал в длинные овгз с дохой 7.5% в долл)))

и что? лоханулся реально
есть люди которые в январе слили бакс и вошли в гривнедепо
посчитать сможешь или калькулятор подарить?

как??? как они могли это предвидеть?
или это просто повезло? в рамках стат.погрешности?

Просто повезло.
airmax78
 
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