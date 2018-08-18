Вы не ответили на мой вопрос - самый важный , что вы имели ввиду под керамоблоком ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:56
Вы не ответили на мой вопрос - самый важный , что вы имели ввиду под керамоблоком ?
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 25 вер, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 вер, 2019 19:57
самое тупое влошение даже спизж наколядованных денег. все имхо
Востаннє редагувалось plugatyrev в Сер 25 вер, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:10
можете прочитать нам лекцию про самое умное влошение денег?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 20:22
Это вообще тема замечательная. Людям свойственно переоценивать свои силы, а если переуступка невозможна, то клиент попадает в пантовую ситуацию. Либо получаешь сколько захотят отдать и будь доволен, либо вообще остаешься без ничего - необходимо смотреть договор. Но так или иначе, если просрочил оплату, то автоматически попадаешь в зависимость и могут выкатывать любые условия на которые согласишься: поднять стоимость, потребовать досрочного погашения, включить проценты, разорвать договор с оплатой неустойки и пр.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ярославов град гонят ударными темпами. Уже полностью остеклили и %% на 70 зашили в керамогранит.
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:39
как??? как они могли это предвидеть?
или это просто повезло? в рамках стат.погрешности?
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:01
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:11
Просто повезло.
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