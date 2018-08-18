Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Natt написав:Все-таки по памяти в один, а не в половину. Не знала, что это норма, спасибо за разъяснение. Видела всего два объекта с внешними стенами из такого материала, потому меня смутило, что стена выглядит тонкой. Я при случае сфоткаю.
hxbbgaf написав:Не понимаю смысла в этих рассрочках на пару лет. Это ж сока надо зарабатывать, чтоб за пару лет собрать такую сумму.
Это вообще тема замечательная. Людям свойственно переоценивать свои силы, а если переуступка невозможна, то клиент попадает в пантовую ситуацию. Либо получаешь сколько захотят отдать и будь доволен, либо вообще остаешься без ничего - необходимо смотреть договор. Но так или иначе, если просрочил оплату, то автоматически попадаешь в зависимость и могут выкатывать любые условия на которые согласишься: поднять стоимость, потребовать досрочного погашения, включить проценты, разорвать договор с оплатой неустойки и пр.