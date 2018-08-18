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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:10
plugatyrev написав: Vadim V написав:
А я же вам говорил где в Киеве жить комфортно .
самое тупое влошение даже спизж наколядованных денег
можете прочитать нам лекцию про самое умное влошение денег?
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Карем
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Додано: Сер 25 вер, 2019 20:22
hxbbgaf написав:
Не понимаю смысла в этих рассрочках на пару лет. Это ж сока надо зарабатывать, чтоб за пару лет собрать такую сумму.
Это вообще тема замечательная. Людям свойственно переоценивать свои силы, а если переуступка невозможна, то клиент попадает в пантовую ситуацию. Либо получаешь сколько захотят отдать и будь доволен, либо вообще остаешься без ничего - необходимо смотреть договор. Но так или иначе, если просрочил оплату, то автоматически попадаешь в зависимость и могут выкатывать любые условия на которые согласишься: поднять стоимость, потребовать досрочного погашения, включить проценты, разорвать договор с оплатой неустойки и пр.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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Додано: Сер 25 вер, 2019 20:29
Ярославов град гонят ударными темпами. Уже полностью остеклили и %% на 70 зашили в керамогранит.
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airmax78
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Додано: Сер 25 вер, 2019 20:39
Прохожий написав: Карем написав:
помница пол года назад все ржали надо мной когда я вкладывал в длинные овгз с дохой 7.5% в долл)))
и что? лоханулся реально
есть люди которые в январе слили бакс и вошли в гривнедепо
посчитать сможешь или калькулятор подарить?
как??? как они могли это предвидеть?
или это просто повезло? в рамках стат.погрешности?
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investorkiev
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Додано: Сер 25 вер, 2019 21:01
Оранжевый-хит сезона написав:
В Медовом появился 24 этаж и 4. Какой брать?
только 4, ихмо
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 25 вер, 2019 21:11
investorkiev написав: Прохожий написав: Карем написав:
помница пол года назад все ржали надо мной когда я вкладывал в длинные овгз с дохой 7.5% в долл)))
и что? лоханулся реально
есть люди которые в январе слили бакс и вошли в гривнедепо
посчитать сможешь или калькулятор подарить?
как??? как они могли это предвидеть?
или это просто повезло? в рамках стат.погрешности?
Просто повезло.
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airmax78
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