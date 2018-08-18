Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:Не понимаю смысла в этих рассрочках на пару лет. Это ж сока надо зарабатывать, чтоб за пару лет собрать такую сумму.
Это вообще тема замечательная. Людям свойственно переоценивать свои силы, а если переуступка невозможна, то клиент попадает в пантовую ситуацию. Либо получаешь сколько захотят отдать и будь доволен, либо вообще остаешься без ничего - необходимо смотреть договор. Но так или иначе, если просрочил оплату, то автоматически попадаешь в зависимость и могут выкатывать любые условия на которые согласишься: поднять стоимость, потребовать досрочного погашения, включить проценты, разорвать договор с оплатой неустойки и пр.
_Mykola_ написав:Макс, то в панельках=бабушатниках так. А утепленный новострой с минватой 10-15 см + кератерм + двухкамерные окна + всегда движение воздуха, даже когда Вам в панельке на 5 этаже кажется что воздух не двигается, получаем вполне себе комфортную температуру, и до 35 градусов квартира не прогревается за день, от слова НИКАК. Теоретик, блин.
Ага. Описанная ситуация как раз из квартиры в таком доме: кератерм, 10 см минваты, керамогранит, алюминиевые окна, двухкамерные энергосберешающие стеклопакеты. 35 градусов во всей квартире. Этим летом было принято окончательное решение о продаже. Одна из основных причин - именно адская жара.
Странно, что-то у Вас явно не то с домом, этим летом только пару недель за лето включали кондиционеры, т.к. в остальное время было комфортных 25-27, смотрю на график показания датчика внутри стены, только в начале июня температура была 26 градусов две недели (это время когда активно работали кондиционеры), а в остальное время 21-24,5. Да, и самое главное, окна НЕ панорамные. Обычный профиль Veka Softline-70 и 82