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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1827182818291830

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 236
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Так всё таки 4 или 24 этаж?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу сторон света.
Восток ОК. Солнце светит с утра, когда воздух еще не сильно прогрелся.
Юг, юго-восток ОК. Летом солнце высоко и светит в окна по касательной. Зимой хорошо освещает квартиру редкими солнечными днями, разгоняет депрессию.
Север - на любителя.
Запад, юго-запад нет. Летом во второй половине дня, когда на улице жара, солнце светит прямо в окна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:28

  Vlad442 написав:По поводу сторон света.
Восток ОК. Солнце светит с утра, когда воздух еще не сильно прогрелся.
Юг, юго-восток ОК. Летом солнце высоко и светит в окна по касательной. Зимой хорошо освещает квартиру редкими солнечными днями, разгоняет депрессию.
Север - на любителя.
Запад, юго-запад нет. Летом во второй половине дня, когда на улице жара, солнце светит прямо в окна.

Деревья за окном понижают температуру в помещении на 5 градусов. Если 1-4й этажи в какой-нибудь сталинке или царском доме, а перед окнами старые высокие деревья- то и Юго-Запад норм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Так всё таки 4 или 24 этаж?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.


Кстати отличная идея.
А остаток от отделженных 100куе - поменять на гривну и разместить на гривнедепо на срок до начала ремонта! (Это когда кстати? Весна 2020? Осень 2020? После импичмента Трампу?)

#МедовыеЛендлорды
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:37

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Так всё таки 4 или 24 этаж?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.


Кстати отличная идея.
А остаток от отделженных 100куе - поменять на гривну и разместить на гривнедепо на срок до начала ремонта! (Это когда кстати? Весна 2020? Осень 2020? После импичмента Трампу?)

#МедовыеЛендлорды

Я считаю, что если сестра одолжила сотку - значит ей эти деньги не нужны. Можно распоряжаться этими деньгами смело.
airmax78
 
Повідомлень: 31737
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:49

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.


Кстати отличная идея.
А остаток от отделженных 100куе - поменять на гривну и разместить на гривнедепо на срок до начала ремонта! (Это когда кстати? Весна 2020? Осень 2020? После импичмента Трампу?)

#МедовыеЛендлорды

Я считаю, что если сестра одолжила сотку - значит ей эти деньги не нужны. Можно распоряжаться этими деньгами смело.


Ну почему же? Оранж отдаст сестре сотку... когда нибудь... потом... ну а если даже и не вернет - то в случае если выгонит из дома богатый папик (первичный владелец этих 100куе) - она всегда сможет пожить сколько ей нужно будет в прекрасной квартире с уже сделанным ремонтом в Медовом, при чем - фишка! - на любом этаже по выбору: 4 или 24. В прохладе 4 этажа или видовом 24.
investorkiev
 
Повідомлень: 966
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  #<1 ... 1827182818291830
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