|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:10
Оранжевый-хит сезона написав:
Так всё таки 4 или 24 этаж?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31737
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 3681 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:10
По поводу сторон света.
Восток ОК. Солнце светит с утра, когда воздух еще не сильно прогрелся.
Юг, юго-восток ОК. Летом солнце высоко и светит в окна по касательной. Зимой хорошо освещает квартиру редкими солнечными днями, разгоняет депрессию.
Север - на любителя.
Запад, юго-запад нет. Летом во второй половине дня, когда на улице жара, солнце светит прямо в окна.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5608
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:28
Vlad442 написав:
По поводу сторон света.
Восток ОК. Солнце светит с утра, когда воздух еще не сильно прогрелся.
Юг, юго-восток ОК. Летом солнце высоко и светит в окна по касательной. Зимой хорошо освещает квартиру редкими солнечными днями, разгоняет депрессию.
Север - на любителя.
Запад, юго-запад нет. Летом во второй половине дня, когда на улице жара, солнце светит прямо в окна.
Деревья за окном понижают температуру в помещении на 5 градусов. Если 1-4й этажи в какой-нибудь сталинке или царском доме, а перед окнами старые высокие деревья- то и Юго-Запад норм.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31737
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 3681 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:29
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так всё таки 4 или 24 этаж?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.
Кстати отличная идея.
А остаток от отделженных 100куе - поменять на гривну и разместить на гривнедепо на срок до начала ремонта! (Это когда кстати? Весна 2020? Осень 2020? После импичмента Трампу?)
#МедовыеЛендлорды
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:37
investorkiev написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так всё таки 4 или 24 этаж?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.
Кстати отличная идея.
А остаток от отделженных 100куе - поменять на гривну и разместить на гривнедепо на срок до начала ремонта! (Это когда кстати? Весна 2020? Осень 2020? После импичмента Трампу?)
#МедовыеЛендлорды
Я считаю, что если сестра одолжила сотку - значит ей эти деньги не нужны. Можно распоряжаться этими деньгами смело.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31737
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 3681 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:49
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Раз такая удача подвалила: вчера были только на 2м этаже а тут сразу две на выбор, надо забирать обе я считаю. Тем более вы заеяли 100куе. Хватит и на ремонт.
Кстати отличная идея.
А остаток от отделженных 100куе - поменять на гривну и разместить на гривнедепо на срок до начала ремонта! (Это когда кстати? Весна 2020? Осень 2020? После импичмента Трампу?)
#МедовыеЛендлорды
Я считаю, что если сестра одолжила сотку - значит ей эти деньги не нужны. Можно распоряжаться этими деньгами смело.
Ну почему же? Оранж отдаст сестре сотку... когда нибудь... потом... ну а если даже и не вернет - то в случае если выгонит из дома богатый папик (первичный владелец этих 100куе) - она всегда сможет пожить сколько ей нужно будет в прекрасной квартире с уже сделанным ремонтом в Медовом, при чем - фишка! - на любом этаже по выбору: 4 или 24. В прохладе 4 этажа или видовом 24.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16379
|2586031
|
|
|8
|7730
|
|
|455
|183528
|
|